时政

越南政府总理黎明兴会见俄罗斯大型企业领导

赴俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会期间，6月17日，越南政府总理黎明兴先后会见了俄罗斯两大企业——俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）和俄罗斯扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft）领导。

越南政府总理会见俄罗斯国家原子能公司总裁阿列克谢·利哈切夫。图自越通社
越南政府总理会见俄罗斯国家原子能公司总裁阿列克谢·利哈切夫。图自越通社

越通社河内——赴俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会期间，6月17日，越南政府总理黎明兴先后会见了俄罗斯两大企业——俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）和俄罗斯扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft）领导。

会见俄罗斯国家原子能公司总裁阿列克谢·利哈切夫（A. Likhachev）时，黎明兴总理对俄罗斯国家原子能公司及俄方在过去40多年里为越南原子能行业发展提供的合作、支持与贡献表示感谢。

黎明兴总理高度评价越俄全面战略伙伴关系，指出高度的政治互信是双方将原子能合作打造成为长期战略支柱的动力和极其重要的基础。作为国际原子能机构（IAEA）的积极成员，越南一向高度重视和平利用和发展原子能；其中，与俄罗斯开展合作以及推进宁顺一号核电站项目是越南的重中之重。

俄罗斯国家原子能公司总裁利哈乔夫感谢政府总理黎明兴对黎明兴总理首次访问俄罗斯表示欢迎，并强调，此访对深化越俄全面战略伙伴关系具有重要意义。

利哈乔夫表示，俄罗斯国家原子能公司是核能领域的领军集团，并与越南有着多年的深厚合作基础，希望继续同越南伙伴有效落实已达成的各项项目，并寻找具有前景的新合作方向。利哈乔夫表示，与越南的合作是其最优先的任务之一，并向黎明兴总理汇报了宁顺一号核电站项目的进展情况。俄罗斯国家原子能公司领导强调，签署关于建设该核电站的协定在越俄合作关系中具有历史性意义，并表示目前正与越南伙伴密切配合以推进该项目的展开。

利哈乔夫表示，该公司愿协助越南发展核工业、建设现代化的新核中心、和平利用核能以及培养高质量的核专家。

* 会见俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫（S. Kudryashov）时，黎明兴总理高度评价扎鲁别日石油公司过去一段时间在越南和俄罗斯联邦开展油气勘探、钻探与开采合作活动中所做出的努力和贡献，助力促进两国经贸合作。

vnanet-potal-thu-tuong-le-minh-hung-tiep-tong-giam-doc-tap-doan-zarubezhneft-8832903-1.jpg
黎明兴总理会见俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫。图自越通社

黎明兴总理强调，与俄罗斯的能源合作是越南的优先方向，并支持扎鲁别日石油公司在确保投资效益、兼顾相关各方利益平衡、遵守越南法律规定等原则的基础上，继续研究、扩大投资活动，并就越南大陆架的开放区块签署新的油气合同，同时研究在第三国加强合作的可能性。

黎明兴总理建议越南国家石油集团与扎鲁别日石油公司有效落实关于越苏石油公司和越俄石油公司的政府间协定修订议定书，以及关于扩大在越南大陆架和俄罗斯境内油气地质勘探与开采活动范围的油气领域政府间协定。

越南政府总理建议扎鲁别日石油公司考虑与越南能源企业开展长期、稳定的贸易领域合作的可能性，旨在为确保越南能源安全与自主、满足越南经济发展需求做出贡献。

俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫强调将继续努力同越南国家石油集团一道，落实好越共中央总书记苏林于2025年5月访俄期间双方所签署的各项合作文件。

库德里亚绍夫总经理强调双方能源合作潜力依然巨大，并建议同越南伙伴在海上风电开发计划、可再生能源项目以及在第三国的共同项目等新领域扩大合作。

黎明兴总理重申，越南将继续为扎鲁别日石油公司以及俄罗斯各家能源企业继续在越开展高效投资经营活动创造一切最为便利的条件。（完）

越南政府总理黎明兴会见俄罗斯大型能源企业领导人

越南政府总理黎明兴会见俄罗斯大型能源企业领导人

当地时间2026年6月17日下午，在赴俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席东盟—俄罗斯建立关系35周年纪念峰会期间，越南政府总理黎明兴分别会见俄罗斯国家原子能集团公司（Rosatom）总裁阿列克谢·利哈乔夫（Alexey Likhachev）和俄罗斯国有扎鲁别日石油公司(Zarubezhneft)·谢尔盖·伊万诺维奇（Sergey Kudryashov）。

越通社
#An ninh năng lượng #NQ 70 #黎明兴 #宁顺一号核电站 #俄原子能公司 #扎鲁别日石油 #越俄能源合作
关注 VietnamPlus

能源安全

融入国际

相关新闻

附图。图自越通社

清洁能源发展战略迈出新步伐

越南已正式在全国推广E10生物汽油，标志着国家清洁能源发展战略迈出了新的一步。针对公众关心的发动机耐久性、油耗及车辆兼容性等问题，专家及汽车、摩托车制造商均已作出说明和回应。

会议现场。图自越通社

芹苴市支持新加坡企业投向工业、能源与物流领域

劳伦斯·陈指出，越来越多的新加坡企业和外国投资者看好芹苴市的投资环境。这充分体现了进一步深化芹苴市与新加坡在制造业、物流、食品加工、数字化转型、可持续发展等各个领域合作关系的共同愿望。

双方会见场景。图自越通社

推动越日能源领域合作提质升级

6月12日下午，越南工贸部副部长阮黄龙在河内会见了日本出光兴产株式会社（Idemitsu Kosan，IKC）副首席执行官兼驻越总代表平野敦彦（Atsuhiko Hirano）。

更多

越南政府副总理范氏清茶主持越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动指导委员会会议。图自越通社

范氏清茶副总理：将感恩之情转化为实际行动

越南政府副总理、指委会主任范氏清茶在会上强调，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动具有深远的政治、社会和人文意义，指委会责任重大，必须从现在起认真、周密做好各项准备工作，充分展现越南民族“饮水思源”的优良传统。

广宁省委副书记、人民委员会主席裴文康礼节性会见德国联邦议会副议长博多·拉梅洛。图自越通社

越德友好关系：激发全面合作新动能

德国联邦议会副议长博多·拉梅洛(Bodo Ramelow)一行在从6月15日至21日对越南进行正式访问期间，于6月17日与海防市和广宁省人民委员会领导举行工作会谈，并访问了河内白梅医院。

越南外交部常务副部长阮明羽主持座谈会。图自越通社

越南呼吁各国按照国际法确保航行安全与自由

在《联合国海洋法公约》第36次缔约国会议（SPLOS 36）期间，6月16日，越南外交部常务副部长阮明羽主持了题为“航行安全与自由：法律、挑战与国家间合作”的国际座谈会。该活动由《联合国海洋法公约》之友小组（GoF UNCLOS）的12个核心成员国主办，并得到了其他5个成员国的协调与共同赞助。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春和阿根廷驻越南大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基。图自越通社

继续深化越阿全面伙伴关系

6月17日下午，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在河内会见了即将结束驻越任期、前来辞行的阿根廷驻越南大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基（Marcos Antonio Bednarski）。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率向海防市委书记黎玉珠赠送纪念品。图自越通社

进一步深化海防市与老挝各地合作关系

6月17日，在出席第七次越老边境省份司法会议期间，老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率领工作代表团对海防市进行工作访问。

越南驻柬埔寨大使馆在柬埔寨首都金边向柬埔寨王国驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）授予越南国家崇高荣誉——友谊勋章 图自越通社

柬埔寨前驻越南大使获颁友谊勋章

6月17日，越南驻柬埔寨大使馆在柬埔寨首都金边举行仪式，向柬埔寨王国驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）授予越南国家崇高荣誉——友谊勋章。谢金塔是一位杰出的外交家，也是越柬两国长期传统友谊的积极推动者和珍贵朋友。

会议现场。图自越通社

加强越老法律与司法合作效果

6月17日上午，第七次越老边境省份司法会议在海防市举行，就第六次会议结论落实情况进行总结与评估，探讨当前存在的困难和不足之处，并就今后加强两国边境省份以及两国司法部之间的法律与司法合作方向达成共识。

会议全景 图自越通社

越南退伍军人协会第八次全国代表大会开幕

越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026-2031年任期）6月17日上午在河内开幕。大会明确未来五年将继承发扬“胡伯伯部队”优良传统，建设廉洁、坚强的协会组织，大力推进数字化转型，按照“精、简、强”方向完善各级协会体系，为落实越共十四大决议作出贡献。

法国最高法院6月16日庭审现场。图自越通社

法国最高法院审查重启橙剂诉讼的可能性

在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。

AgriVMA公司经理阮氏香与洛斯帕拉西奥斯农业公司总经理米歇尔·巴利亚特·卡梅霍共同签署了交付合同。图自越通社

越南企业向古巴伙伴交付1200吨大米

6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。