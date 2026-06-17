越南政府总理黎明兴会见俄罗斯大型企业领导

越通社河内——赴俄罗斯联邦鞑靼斯坦共和国喀山市出席东盟—俄罗斯建交35周年纪念峰会期间，6月17日，越南政府总理黎明兴先后会见了俄罗斯两大企业——俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）和俄罗斯扎鲁别日石油公司（Zarubezhneft）领导。



会见俄罗斯国家原子能公司总裁阿列克谢·利哈切夫（A. Likhachev）时，黎明兴总理对俄罗斯国家原子能公司及俄方在过去40多年里为越南原子能行业发展提供的合作、支持与贡献表示感谢。



黎明兴总理高度评价越俄全面战略伙伴关系，指出高度的政治互信是双方将原子能合作打造成为长期战略支柱的动力和极其重要的基础。作为国际原子能机构（IAEA）的积极成员，越南一向高度重视和平利用和发展原子能；其中，与俄罗斯开展合作以及推进宁顺一号核电站项目是越南的重中之重。



俄罗斯国家原子能公司总裁利哈乔夫感谢政府总理黎明兴对黎明兴总理首次访问俄罗斯表示欢迎，并强调，此访对深化越俄全面战略伙伴关系具有重要意义。



利哈乔夫表示，俄罗斯国家原子能公司是核能领域的领军集团，并与越南有着多年的深厚合作基础，希望继续同越南伙伴有效落实已达成的各项项目，并寻找具有前景的新合作方向。利哈乔夫表示，与越南的合作是其最优先的任务之一，并向黎明兴总理汇报了宁顺一号核电站项目的进展情况。俄罗斯国家原子能公司领导强调，签署关于建设该核电站的协定在越俄合作关系中具有历史性意义，并表示目前正与越南伙伴密切配合以推进该项目的展开。



利哈乔夫表示，该公司愿协助越南发展核工业、建设现代化的新核中心、和平利用核能以及培养高质量的核专家。



* 会见俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫（S. Kudryashov）时，黎明兴总理高度评价扎鲁别日石油公司过去一段时间在越南和俄罗斯联邦开展油气勘探、钻探与开采合作活动中所做出的努力和贡献，助力促进两国经贸合作。



黎明兴总理会见俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫。图自越通社

黎明兴总理强调，与俄罗斯的能源合作是越南的优先方向，并支持扎鲁别日石油公司在确保投资效益、兼顾相关各方利益平衡、遵守越南法律规定等原则的基础上，继续研究、扩大投资活动，并就越南大陆架的开放区块签署新的油气合同，同时研究在第三国加强合作的可能性。



黎明兴总理建议越南国家石油集团与扎鲁别日石油公司有效落实关于越苏石油公司和越俄石油公司的政府间协定修订议定书，以及关于扩大在越南大陆架和俄罗斯境内油气地质勘探与开采活动范围的油气领域政府间协定。



越南政府总理建议扎鲁别日石油公司考虑与越南能源企业开展长期、稳定的贸易领域合作的可能性，旨在为确保越南能源安全与自主、满足越南经济发展需求做出贡献。



俄罗斯扎鲁别日石油公司总经理谢尔盖·库德里亚绍夫强调将继续努力同越南国家石油集团一道，落实好越共中央总书记苏林于2025年5月访俄期间双方所签署的各项合作文件。



库德里亚绍夫总经理强调双方能源合作潜力依然巨大，并建议同越南伙伴在海上风电开发计划、可再生能源项目以及在第三国的共同项目等新领域扩大合作。



黎明兴总理重申，越南将继续为扎鲁别日石油公司以及俄罗斯各家能源企业继续在越开展高效投资经营活动创造一切最为便利的条件。（完）