范氏清茶副总理：将感恩之情转化为实际行动

越通社河内——越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动指导委员会（以下简称指委会）会议于6月17日下午在河内举行。越南政府副总理、指委会主任范氏清茶在会上强调，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动具有深远的政治、社会和人文意义，指委会责任重大，必须从现在起认真、周密做好各项准备工作，充分展现越南民族“饮水思源”的优良传统。
越南内务部长、指委会常务副主任杜青平指出，内务部已起草相关计划，确保有效开展纪念越南伤残军人与烈士日80周年重点任务与活动。
关于烈士遗骸搜寻归宿工作，杜青平表示，至今累计搜寻归宿1080具烈士遗骸；同时庄严举行了多场在老挝、柬埔寨牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸迎接仪式、追悼会及安葬仪式。
公安部已对数十万名尚未确定名分的烈士资料进行了梳理、更新与核对，在多地开展DNA样本采集工作，并成功完成了23例烈士身份的确认与认定。这一成果具有重要意义，为烈士亲属及家属带来了极大的信心。
另一方面，内务部已指导各地方对全国范围内革命有功人员疗养、护理中心以及有功人员住房进行升级、修缮；同时与河内市人民委员会配合推进重点工程“英雄烈士与对国家有功者纪念区”建设计划。
此外，内务部已提请主管部门在纪念越南伤残军人与烈士日79周年之际向150万名革命有功人员发放慰问品，提请政府总理授予和重新授予1000余份“祖国记功”证书。
在会议上，各部门、行业和地方就指委会的规章制度草案及工作计划提出意见，汇报相关决定落实成效、从现在至2026年7月27日的重点任务以及越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动等。
范氏清茶重申，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动是“特别重要的国家级政治、历史与人文事件”，要求凝聚整个政治体系和全社会的综合力量，共同做好对革命有功人员的知恩图报工作；唤起每一位公民对维护与弘扬民族“饮水思源”、“知恩图报”优良传统的责任意识，将感恩之心转化为切实行动。所有活动都应以最好地关怀烈士亲属、伤残军人及革命有功人员为目标，从而传播深厚的人文价值，持续弘扬民族优良传统，特别是加强对青年一代的爱国主义精神、责任意识与感恩道德的教育工作等。（完
500昼夜战役：对1456具烈士遗骸进行采样和信息数字化
6月16日，顺化市烈士遗骸搜寻、归集与身份确认指导委员会与安旧坊人民委员会在顺化市烈士陵园对尚未确认身份的烈士遗骸进行采样，服务于DNA鉴定工作。