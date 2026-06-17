时政

范氏清茶副总理：将感恩之情转化为实际行动

越南政府副总理、指委会主任范氏清茶在会上强调，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动具有深远的政治、社会和人文意义，指委会责任重大，必须从现在起认真、周密做好各项准备工作，充分展现越南民族“饮水思源”的优良传统。

越南政府副总理范氏清茶主持越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动指导委员会会议。图自越通社
越南政府副总理范氏清茶主持越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动指导委员会会议。图自越通社

越通社河内——越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动指导委员会（以下简称指委会）会议于6月17日下午在河内举行。越南政府副总理、指委会主任范氏清茶在会上强调，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动具有深远的政治、社会和人文意义，指委会责任重大，必须从现在起认真、周密做好各项准备工作，充分展现越南民族“饮水思源”的优良传统。

越南内务部长、指委会常务副主任杜青平指出，内务部已起草相关计划，确保有效开展纪念越南伤残军人与烈士日80周年重点任务与活动。

关于烈士遗骸搜寻归宿工作，杜青平表示，至今累计搜寻归宿1080具烈士遗骸；同时庄严举行了多场在老挝、柬埔寨牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸迎接仪式、追悼会及安葬仪式。

公安部已对数十万名尚未确定名分的烈士资料进行了梳理、更新与核对，在多地开展DNA样本采集工作，并成功完成了23例烈士身份的确认与认定。这一成果具有重要意义，为烈士亲属及家属带来了极大的信心。

另一方面，内务部已指导各地方对全国范围内革命有功人员疗养、护理中心以及有功人员住房进行升级、修缮；同时与河内市人民委员会配合推进重点工程“英雄烈士与对国家有功者纪念区”建设计划。

此外，内务部已提请主管部门在纪念越南伤残军人与烈士日79周年之际向150万名革命有功人员发放慰问品，提请政府总理授予和重新授予1000余份“祖国记功”证书。

在会议上，各部门、行业和地方就指委会的规章制度草案及工作计划提出意见，汇报相关决定落实成效、从现在至2026年7月27日的重点任务以及越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动等。

范氏清茶重申，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动是“特别重要的国家级政治、历史与人文事件”，要求凝聚整个政治体系和全社会的综合力量，共同做好对革命有功人员的知恩图报工作；唤起每一位公民对维护与弘扬民族“饮水思源”、“知恩图报”优良传统的责任意识，将感恩之心转化为切实行动。所有活动都应以最好地关怀烈士亲属、伤残军人及革命有功人员为目标，从而传播深厚的人文价值，持续弘扬民族优良传统，特别是加强对青年一代的爱国主义精神、责任意识与感恩道德的教育工作等。（完

越通社
#范氏清茶 #副总理 #感恩之情 #实际行动 #南伤残军人与烈士日 #80周年 越南
关注 VietnamPlus

500 个昼夜行动

幸福越南

相关新闻

500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

500个昼夜战役——让无名烈士“归名”,接英雄魂归故里

据越南内务部统计，全国约有120万名烈士，超过90万具烈士遗骸已迁葬至各地烈士陵园，但仍有约30万座墓葬尚未确认身份。为履行对为祖国献身英烈的崇高责任，“500个昼夜战役：全面推进烈士遗骸搜寻、归集和身份确认工作”正在全国范围内展开。从国内各烈士陵园到老挝、柬埔寨的密林深处，从搜寻、归纳烈士遗骸到运用现代DNA技术开展身份鉴定，所有工作都积极展开。

更多

广宁省委副书记、人民委员会主席裴文康礼节性会见德国联邦议会副议长博多·拉梅洛。图自越通社

越德友好关系：激发全面合作新动能

德国联邦议会副议长博多·拉梅洛(Bodo Ramelow)一行在从6月15日至21日对越南进行正式访问期间，于6月17日与海防市和广宁省人民委员会领导举行工作会谈，并访问了河内白梅医院。

越南外交部常务副部长阮明羽主持座谈会。图自越通社

越南呼吁各国按照国际法确保航行安全与自由

在《联合国海洋法公约》第36次缔约国会议（SPLOS 36）期间，6月16日，越南外交部常务副部长阮明羽主持了题为“航行安全与自由：法律、挑战与国家间合作”的国际座谈会。该活动由《联合国海洋法公约》之友小组（GoF UNCLOS）的12个核心成员国主办，并得到了其他5个成员国的协调与共同赞助。

越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春和阿根廷驻越南大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基。图自越通社

继续深化越阿全面伙伴关系

6月17日下午，越共中央书记处书记、国家副主席武氏映春在河内会见了即将结束驻越任期、前来辞行的阿根廷驻越南大使马科斯·安东尼奥·贝德纳尔斯基（Marcos Antonio Bednarski）。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率向海防市委书记黎玉珠赠送纪念品。图自越通社

进一步深化海防市与老挝各地合作关系

6月17日，在出席第七次越老边境省份司法会议期间，老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼司法部长坎潘·彭玛塔率领工作代表团对海防市进行工作访问。

越南驻柬埔寨大使馆在柬埔寨首都金边向柬埔寨王国驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）授予越南国家崇高荣誉——友谊勋章 图自越通社

柬埔寨前驻越南大使获颁友谊勋章

6月17日，越南驻柬埔寨大使馆在柬埔寨首都金边举行仪式，向柬埔寨王国驻越南大使谢金塔（Chea Kimtha）授予越南国家崇高荣誉——友谊勋章。谢金塔是一位杰出的外交家，也是越柬两国长期传统友谊的积极推动者和珍贵朋友。

会议现场。图自越通社

加强越老法律与司法合作效果

6月17日上午，第七次越老边境省份司法会议在海防市举行，就第六次会议结论落实情况进行总结与评估，探讨当前存在的困难和不足之处，并就今后加强两国边境省份以及两国司法部之间的法律与司法合作方向达成共识。

会议全景 图自越通社

越南退伍军人协会第八次全国代表大会开幕

越南退伍军人协会第八次全国代表大会（2026-2031年任期）6月17日上午在河内开幕。大会明确未来五年将继承发扬“胡伯伯部队”优良传统，建设廉洁、坚强的协会组织，大力推进数字化转型，按照“精、简、强”方向完善各级协会体系，为落实越共十四大决议作出贡献。

法国最高法院6月16日庭审现场。图自越通社

法国最高法院审查重启橙剂诉讼的可能性

在法国最高法院6月16日举行庭审后，越南裔法国公民陈素娥的律师团队表示，希望法院能撤销巴黎上诉法院此前的判决，从而为审理针对在越南战争期间生产橙剂的美国化工集团的诉讼实体内容铺平道路。

AgriVMA公司经理阮氏香与洛斯帕拉西奥斯农业公司总经理米歇尔·巴利亚特·卡梅霍共同签署了交付合同。图自越通社

越南企业向古巴伙伴交付1200吨大米

6月16日，在古巴比那尔德里奥省洛斯帕拉西奥斯县的大米加工厂，越南AgriVMA稻米生产企业的代表根据越南农业与环境部与古巴农业部达成的协议，向古巴洛斯帕拉西奥斯农业公司交付了1200吨大米。

工作座谈现场。图自越南农业与环境部

推动越南与安哥拉助农与技术转移合作

在2026年6月15日至22日对越南进行工作访问的框架下，由安哥拉农业和林业部部长伊萨克·弗朗西斯科·玛丽亚·多斯安若斯（Isaac Francisco Maria dos Anjos）率领的安哥拉农业和林业部工作代表团于6月16日造访越南农业与环境部国家助农中心并举行工作座谈。