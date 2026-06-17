范氏清茶副总理：将感恩之情转化为实际行动

越通社河内——越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动指导委员会（以下简称指委会）会议于6月17日下午在河内举行。越南政府副总理、指委会主任范氏清茶在会上强调，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动具有深远的政治、社会和人文意义，指委会责任重大，必须从现在起认真、周密做好各项准备工作，充分展现越南民族“饮水思源”的优良传统。



越南内务部长、指委会常务副主任杜青平指出，内务部已起草相关计划，确保有效开展纪念越南伤残军人与烈士日80周年重点任务与活动。



关于烈士遗骸搜寻归宿工作，杜青平表示，至今累计搜寻归宿1080具烈士遗骸；同时庄严举行了多场在老挝、柬埔寨牺牲越南志愿军和专家烈士遗骸迎接仪式、追悼会及安葬仪式。



公安部已对数十万名尚未确定名分的烈士资料进行了梳理、更新与核对，在多地开展DNA样本采集工作，并成功完成了23例烈士身份的确认与认定。这一成果具有重要意义，为烈士亲属及家属带来了极大的信心。



另一方面，内务部已指导各地方对全国范围内革命有功人员疗养、护理中心以及有功人员住房进行升级、修缮；同时与河内市人民委员会配合推进重点工程“英雄烈士与对国家有功者纪念区”建设计划。



此外，内务部已提请主管部门在纪念越南伤残军人与烈士日79周年之际向150万名革命有功人员发放慰问品，提请政府总理授予和重新授予1000余份“祖国记功”证书。



在会议上，各部门、行业和地方就指委会的规章制度草案及工作计划提出意见，汇报相关决定落实成效、从现在至2026年7月27日的重点任务以及越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动等。



范氏清茶重申，越南伤残军人与烈士日80周年纪念活动是“特别重要的国家级政治、历史与人文事件”，要求凝聚整个政治体系和全社会的综合力量，共同做好对革命有功人员的知恩图报工作；唤起每一位公民对维护与弘扬民族“饮水思源”、“知恩图报”优良传统的责任意识，将感恩之心转化为切实行动。所有活动都应以最好地关怀烈士亲属、伤残军人及革命有功人员为目标，从而传播深厚的人文价值，持续弘扬民族优良传统，特别是加强对青年一代的爱国主义精神、责任意识与感恩道德的教育工作等。（完



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