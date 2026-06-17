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烈日下广治省全力推进烈士遗骸DNA采样 为英烈寻回姓名

在安葬着1万余名英雄烈士的九号公路国家烈士陵园，盛夏骄阳似火。广治省军事指挥部政治处584队官兵始终坚守岗位，紧张有序地开展烈士遗骸发掘、迁移和DNA样本采集保障工作。

为确保工作进度和质量，从墓穴发掘、样本提取到墓穴复原，每座烈士墓的作业时间控制在15至20分钟左右，整个过程严格遵循8个步骤进行。平均每天，584队与相关职能部门协同完成35至40座烈士墓的采样工作。作业期间，各环节均进行影像记录，共拍摄16张照片，并录入数字化数据库系统进行存档管理。

广治省军事指挥部政治处584队队员阮文雄上尉：DNA样本采集既要求高效推进，更要求每一道工序严谨细致、精准无误。尽管当前广治省持续高温，户外作业条件十分艰苦，但全体官兵始终以高度责任感投入任务。能够参与这项意义深远的工作，为尚未确认身份的烈士寻回姓名，我们都感到无比光荣和自豪。

为避免在发掘过程中破坏墓葬原有结构，584队官兵结合实际需要，自主研制了由滑轮、支架和链条等组成的可移动起吊装置。该设备不仅有效减轻了劳动强度、提高了作业效率，也最大限度保持了墓葬结构的完整性。

在作业过程中，官兵们先将墓碑和墓体缓缓抬起，小心迁出墓内遗骸，并送往样本采集区进行鉴定取样。完成采样后，遗骸被仔细包裹并安放于骨灰罐内，再送回原址完成复墓。

广治省军事指挥部政治处584队队长吴清廉中校：烈士遗骸DNA样本采集工作严格遵循科学、规范的程序开展，始终坚持庄重严谨原则，充分体现对英雄烈士的崇高敬意。许多时候，官兵们连续数小时在烈日下工作，遇到天气变化还主动加班赶进度。全队将以高度责任感完成任务，争取早日确认更多烈士身份，回应烈士亲属和全国人民多年的期盼。

据广治省内务厅介绍，在“500个昼夜”专项行动期间，当地将对2.2万余座尚未确认身份信息的烈士墓开展发掘和DNA样本采集鉴定工作。

烈日炙烤下，一座座烈士墓被郑重开启、细致采样后再庄严复原，每一道工序都饱含着对革命先烈的深切缅怀和崇高敬意。每一份DNA样本不仅是一组用于身份鉴定的数据，更承载着让优秀越南儿女早日“有名可寻、有乡可归”的希望，也寄托着烈士家属抚平数十年漫长等待之痛的共同心愿。（完）

#烈士 #遗骸 #归宿
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500 个昼夜行动

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