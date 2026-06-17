《越南新闻报》创刊35周年庆典隆重举行

越通社河内——6月17日下午，越通社所属的《越南新闻与法律报》（Vietnam News and Law）在国家通讯中心总部举行《越南新闻报》——隶属于越通社的国家对外新闻报创刊35周年（1991年6月17日—2026年6月17日）庆典。



越通社党委书记、社长武越庄在庆典上发言时强调，《越南新闻报》创刊于1991年，当时正值越南大力推进革新事业和融入国际社会。该报肩负着率先向国际社会传递一个不断革新、充满活力且负责任的越南形象的使命。在35年建立和发展进程中，《越南新闻报》历代干部、记者和编辑坚持不懈地培育和坚守国家对外新闻刊物的特色，同时不断创新，以适应现代新闻事业的发展趋势。



武越庄代表越通社党委和领导对《越南新闻报》集体近年来所取得的突出成绩给予充分肯定和赞扬，并强调，该报已充分发挥重要对外信息传播渠道的作用，及时向国际社会传递越南共产党主张、路线及国家政策和法律，生动展现国家发展成就，为提升越南的国际地位、声誉和国家形象作出了积极贡献。



此外，《越南新闻报》还不断创新内容和形式，持续拓展出版平台，更加高效地触达国际受众群体。众多高质量新闻作品获得广泛认可，荣获国家新闻奖和多项享有盛誉的国际新闻奖项。



武越庄强调，该单位发展历程中的一个重要里程碑是，自2025年3月1日起，贯彻落实《关于继续革新和构建精简高效的政治体系若干问题》的第18-NQ/TW号决议，《越南新闻报》编辑部与《越南法律论坛》杂志合并组建成立《越南新闻与法律》编辑部。这不仅是组织模式上的调整，还为单位开辟了新的发展空间，使其能够同时履行英文对外日报以及服务对外信息传播工作的法律专业期刊的双重职责。



武越庄要求，未来一段时间，《越南新闻与法律》应积极主动贯彻落实越共十四大决议及相关决议，特别是关于科技发展、创新、数字化转型和融入国际社会的战略性决议；充分挖掘各方面资源优势，为报社未来发展注入动力。



越通社党委书记、社长武越庄迎接意大利驻越大使。图自越通社

《越南新闻与法律报》应继续巩固其作为英文对外宣传先锋媒体的地位，进一步彰显国家媒体品牌的权威性和公信力；准确、生动地反映越南经济社会发展成就，广泛传播越南和平、稳定、积极融入国际社会的国家形象，从而为提升越南在国际舞台上的地位与声誉作出更大贡献等。



《越南新闻与法律报》总编阮明表示，今后该报将重点提升新闻内容质量，深入阐释党的主张、路线、决议以及国家政策与法律规定；推出更多专题出版物，加强对越南国家形象、文化与人民的传播工作，充分发挥对外宣传的“软实力”，形成忠实读者群体，加强与区域及国际知名媒体机构的合作关系等。



世界银行驻越南、柬埔寨和老挝首席代表玛丽亚姆·谢尔曼（Mariam J. Sherman）表示，《越南新闻报》在许多在越外籍读者心中占据着特殊位置，是将越南重要信息传递给国际读者的重要桥梁。世行为能够伴随越南的发展历程而感到自豪，并希望能够继续与包括《越南新闻报》在内的合作伙伴携手同行，共同推进这一发展进程。



值此之际，《越南新闻与法律报》正式公布与越南法律媒体股份公司的合作协议，标志着其在提升内容质量、发挥对外信息传播作用以及推进多平台传播方面迈入新的发展阶段。



《越南新闻与法律报》在庆典上荣获了越通社社长的奖状和越南新闻工作者协会的奖状。（完）

