清洁能源发展战略迈出新步伐

越通社河内——越南已正式在全国推广E10生物汽油，标志着国家清洁能源发展战略迈出了新的一步。针对公众关心的发动机耐久性、油耗及车辆兼容性等问题，专家及汽车、摩托车制造商均已作出说明和回应。



绿色转型路线中的重要一步



越南工贸部创新、绿色转型与工业促进局副局长陶维英表示，发展生物燃料是越南多年前就已规划的重要战略。在化石燃料日益枯竭及越南承诺本世纪中叶实现净零排放的背景下，生物燃料被视为保护环境和增强能源自主能力的重要解决方案。



E10汽油不仅具有环保意义，也有助于带动国内产业链发展，涵盖农业原料种植、乙醇生产、物流运输及燃料分销等环节，从而促进经济增长，并为农产品拓宽销路。推广E10汽油还将减少对进口化石燃料的依赖，增强国家能源安全。



E10汽油由90%的传统汽油和10%的燃料乙醇混合而成，乙醇属可再生能源，可利用木薯、甘蔗、玉米等生物原料生产。



越南生物燃料协会主席杜文俊表示，全球已有65个以上的国家和地区使用生物汽油，覆盖约97%的人口，其中E10是应用最广泛的品种之一。美国、加拿大、澳大利亚、泰国、中国及欧洲多国已连续多年使用E10，并将其视为降低交通运输领域碳排放的有效措施。



从能源安全角度看，越南石油协会主席裴玉宝认为，扩大E10使用规模将有助于减少约10%的汽油类化石燃料消耗。在全球能源供应链频繁受地缘政治冲突影响的背景下，这被视为提升国家能源自主能力的重要战略举措。



平衡环保目标与使用需求



尽管E10汽油优势明显，但消费者最关注的问题仍是其是否会影响发动机性能。近期社交媒体上出现不少关于E10可能腐蚀发动机、损坏燃油管路或增加油耗的说法，引发广泛讨论。



本田（越南）公司总经理、越南摩托车制造商协会主席荒井纱也香表示，消费者对新型燃料持谨慎态度完全可以理解。但对于近年生产和销售的正规品牌摩托车而言，各大制造商早已对含乙醇燃料进行了充分研究和测试，并考虑了E10的适配性。她指出，目前市场上绝大多数摩托车，特别是采用电子燃油喷射系统的车型，均按照适用于E10的标准设计，因此正常使用条件下，E10导致发动机损坏的担忧并无充分依据。



针对部分用户反映更换E10后出现启动困难或动力下降等现象，协会解释称，这主要与乙醇的清洁作用有关。乙醇可能将燃油系统中长期积累的杂质清洗下来，导致燃油滤芯或喷油嘴临时堵塞，但这并非E10损坏发动机，而是通过正常维护保养即可解决的问题。



对于使用化油器的老旧车型，制造商建议车主查阅说明书或咨询授权经销商，以选择适合的燃料类型。大排量摩托车及部分特殊进口车型用户，也应参考车辆使用手册中的燃料建议。



关于油耗问题，虽然有人认为E10热值低于传统汽油，因此会增加油耗，但技术专家表示，即使存在差异，其幅度也非常有限，在实际使用中难以明显察觉。



值得注意的是，越南摩托车制造商协会与河内理工大学于2024年联合开展的研究显示，在正常行驶条件下，E10不会影响摩托车的启动和加速性能。同时，由于燃烧更充分，E10还能显著减少一氧化碳和碳氢化合物等有害排放，这对于正面临空气污染压力的大城市尤为重要。



比亚乔越南公司总经理詹卢卡·菲乌梅也表示，目前在越南市场正式销售的所有Piaggio和Vespa品牌车型均可稳定使用E10，不会影响发动机性能和耐久性，同时继续符合越南和欧洲排放标准。



专家强调，最关键的问题不在于使用E10还是传统汽油，而在于选择符合标准的燃料，并按照制造商建议定期保养车辆。



在越南积极推进绿色转型和可持续交通发展的背景下，E10被认为是兼顾环保目标与民众出行需求的现实选择。研究结果和国际实践经验表明，当前社会对E10可能损害发动机的大部分担忧已有充分科学依据予以回应，这将有助于增强消费者对这一新型燃料的信心。（完）

越通社