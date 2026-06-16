越南航空业推动燃料“绿色化”转型

越通社河内——在越南正大力推进减碳路线，迈向2050年实现“净零排放”（Net Zero）目标的背景下，可持续航空燃料（SAF）被视为减少二氧化碳排放的重要解决方案。目前，越南航空业及国内航空公司已通过具体的行动开始参与可持续航空燃料领域。



越南航空局副局长杜鸿锦表示，与传统航空燃料相比，可持续航空燃料在燃料整个生命周期内可减少高达80%的二氧化碳排放，且可在现有技术基础设施上使用，而无需进行大规模技术改造。



在世界上，可持续航空燃料被视为航空业减排路线中的支柱。在越南，各航空公司与能源和燃料企业配合开通了多趟使用可持续航空燃料的国内航班。



例如，越南航空（Vietnam Airlines）已与国内外能源及燃料合作伙伴在国内和国际航线上使用可持续航空燃料。具体而言，自2025年起，越航所有自欧洲机场起飞的航班均使用可持续航空燃料，比例至少达2%，且这一比例将逐步提高至2030年的6%、2035年的20%以及2050年的70%。



越捷航空（Vietjet Air）也已与越南油气集团（Petrolimex）合作，在其航班上使用可持续航空燃料。同时，该公司还与相关合作伙伴开展可持续航空燃料研发、供应及使用等活动，以降低运营成本并增强自主性。



越南各航空公司使用可持续航空燃料体现了其在减少排放并发展绿色航空方面的承诺。然而，使用可持续航空燃料也面临成本压力等诸多挑战。

在欧洲航班中使用可持续航空燃料使该公司运营成本每年增加约480万美元。预计2026年内，使用可持续航空燃料及遵守购买碳抵消额度要求使相关成本至少增加1160万美元。运营成本上升将推高产品价格，从而削弱企业竞争力。 越航副总经理邓英俊

这一现实凸显了发展国内可持续航空燃料供应链的必要性。他同时建议应尽快出台技术标准和符合优惠政策，支持企业实现高效转型，减少对国际供应的依赖。



近日，在由亚洲可持续航空燃料协会（ASAFA）主办的2026年越南可持续航空燃料政策和技术创新论坛上，ASAFA首席执行官法布里斯·埃斯皮诺萨（Fabrice Espinosa）表示，越南已承诺到2050年实现净零排放，因此推动可持续航空燃料领域发展是当务之急。



他表示，越南正迎来进入可持续航空燃料市场的重大机遇，完全具备发展该领域的条件。



为建立燃料管理、生产、供应和使用的法律基础，顺应绿色转型与减排趋势，建设部正就《航空燃料技术保障指导通知》草案征求意见，其中，补充有关可持续航空燃料的内容。



越南航空局要求各航空港务机构加强宣传，鼓励企业主动制定绿色燃料转型计划。在具备完善法律框架和有效鼓励机制的前提下，可持续航空燃料的使用不仅有助于减少温室气体排放，还推动航空业实现可持续能源转型，进而落实越共中央政治局于2025年8月20日发布关于至2030年保障国家能源安全及2045年愿景的第70-NQ/TW号决议。（完）