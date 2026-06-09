越南广宁省与老挝北部三省推动合作关系向更广范围更深层次迈进

越通社万象——据越通社驻老挝记者报道，越南广宁省与老挝北部沙耶武里、琅勃拉邦和华潘三省日前在沙耶武里省举行了2022—2026年五年合作工作总结暨2026—2030年合作方向部署会议。



沙耶武里省委书记彭尼兰·坎潘彭 (Phengnylan Khamphanpheng)在会上高度评价越南广宁省和老挝北部三省党委领导班子和人民过去一段时间已紧密配合认真执行现有各项谅解备忘录。



彭尼兰·坎潘彭同时也感谢广宁省党委和人民在人力资源培训，政治、教育、文化旅游、经贸投资、医疗和财政预算基础设施建设等方面上给予了沙耶武里省、琅勃拉邦省和华潘省大力支持，同时计划今后继续加大支持力度，旨在落实老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦·西苏里和越共中央总书记、国家主席苏林日前所达成一致的两党、两国合作方向。彭尼兰·坎潘彭还就四省未来合作方向和计划提出建议。



广宁省委书记管明强向参会代表介绍广宁省经济发展潜力，高度评价四省过去一段时间的合作情况，就老挝三省和广宁省之间未来合作计划表示赞同。 会议结束后，老挝三省和广宁省领导签署了四省会议纪要，为老挝三省和广宁省继续推动政治、经济社会、贸易、旅游等领域合作关系朝着更广范围更深层次迈进提供重要机制。（完）



越通社