时政

多地分享治理经验 持续提升地方政府运行效能

越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。

会议全景 图自越通社
会议全景 图自越通社

越通社河内——越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。

在7月1日召开的政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一周年总结会议上，河内市委书记陈德胜表示，通过推进机构改革、分级分权和数字化转型，河内已初步构建起现代化治理体系，为首都的发展奠定坚实基础。

他指出，新模式运行一年来，政府治理效能明显提升，营商环境持续优化，经济增长动能增强，行政审批改革成效显著，逾期办结事项大幅减少，群众满意率接近99%。

陈德胜表示，下一步河内将继续完善符合不同地区特点的组织运行模式，深化分级授权与资源配置相结合，建设统一共享数据库，提升基层干部能力，以更好满足现代城市治理需求。

同奈省委书记武鸿文表示，评价新地方政府模式的成效，应以服务人民和企业的质量为重要标尺。同奈将继续提升政府运行质量，以乡级政府为改革重点，加快数字化转型，构建数据驱动的行政体系，进一步缩短行政审批办理时间。

胡志明市委副书记文氏白雪表示，新模式运行一年来，政治体系整体运行更加顺畅，基层政府的主动性明显增强，事项办理流程持续优化，公共服务质量不断提高，同时也为拓展城市发展空间和吸引投资创造了更有利的条件。

她建议，中央加快构建覆盖整个政治体系的统一数据架构，推动数据标准化、互联互通、共享共用与高效开发利用，确保数据具备准确性、完整性、洁净度和实时性，为构建数据驱动型政府和实现科学精准决策筑牢制度基础和技术支撑。

文氏白雪还建议中央层面应持续完善国家公共服务门户、行政审批系统及统一协调平台，推动各系统实现稳定、高效的互联互通；加快国家级和行业数据库建设步伐，尽早出台统一的数据接口标准与技术规范，并健全数据共享机制，支持地方因地制宜开展数据应用和人工智能技术开发，切实提升政府治理效能和公共服务水平。

此外，胡志明市建议国会和政府继续完善法律法规体系，增强法律政策之间的协调统一，避免制度交叉重叠；同时建议允许地方根据经济社会发展需要，设立1至2个具有行政机关职能的专业管理机构，更好履行专业领域国家管理职责，服务地方经济社会高质量发展。（完）

越通社
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