5000台AI摄像头助力河内交通管理

越通社河内——经过6个月将1837台AI摄像头投入运行，河内在交通组织方面发生了显著变化。从设置“绿波带”、根据实时流量调控信号，到辅助处理违法行为，AI正在改变首都交通的管理方式。河内交警正完成第二阶段工作，再安装2460台摄像头，将接入指挥中心的摄像头总数提升至近5000台。



河内市公安局交警处（PC08）交通指挥与信号灯控制队副队长范光明中校在接受越通社记者采访时表示，交警设立了22条“绿波带”，同时在全部195个配备AI摄像头的路口根据实际车流量调控信号灯。由此，路口通行能力提升了4%至18%。以顺化街—牌行街路段为例，当车速保持在25至30公里/小时时，市民几乎无需停车等待红灯。



该系统还通过技术手段持续监控、发现违法行为，有助于改变交通参与者的意识。摄像头重点识别闯红灯、错道行驶等易引发拥堵和事故的行为。数据协助处理5个堵点，其中2个为拥堵点，并在22条街道上自动调整信号灯周期。



为扩大成效，第二阶段工作正加快推进。经过近90天施工，项目基本完成重点工作，随时准备运行。系统新增2460台AI摄像头，其中包括1107台交通秩序与安全违法处理摄像头、960台流量检测摄像头、112台路口全景观察摄像头、251台PTZ安防秩序监控摄像头和30台超速违法处理摄像头。同时，完成安装57台服务器、36块电子信息屏、100台智能信号控制柜、930根摄像头杆，覆盖238个重点路口。



第一阶段1837台AI摄像头仅能满足约35%的交通管理需求。第二阶段完成后，满足能力提升至约52%，为未来扩展奠定基础。除了AI摄像头外，交警还将投用36块与指挥中心直接联网的电子信息屏，实时更新交通状况，引导分流。系统新增100台智能信号控制柜，提升灵活调度能力。



AI不仅辅助信号控制，更是交警处理大数据的“数字助手”。未来，系统将升级以发现城市秩序违法行为，协助处置拥堵、污染和内涝问题。第二阶段完成后，近5000台摄像头可满足50%以上的交通管理需求，提升指挥效能，提前预判拥堵点位以便分流疏导，减少长时间拥堵。系统还将扩大城市秩序管理监控范围，发现占道经营、违规停车、违规堆放垃圾等行为。



此前，河内市公安局29日召开会议，通知关于升级信息指挥中心及安装监控摄像头、交通指挥调度系统项目的进展情况。河内市公安局局长阮清松中将表示，近5000台AI摄像头接入指挥中心后，河内交警有望新增一个重要数据平台，有助于改变交通管理方式，逐步构建首都智慧交通系统。（完）



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