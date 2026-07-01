经济

今年前6个月越南果蔬出口额增长近18%

越南农业与环境部表示，2026年第二季度果蔬出口额预计约达21.8亿美元。今年前6个月累计果蔬出口额约达36.5亿美元，同比增长17.8%，继续成为农业与农村发展行业中保持高增长势头的产品类别之一。

永隆省Vina T&T集团公司工人正在包装红心青皮柚产品，用于出口。图自越通社
永隆省Vina T&T集团公司工人正在包装红心青皮柚产品，用于出口。图自越通社

越通社河内——越南农业与环境部表示，2026年第二季度果蔬出口额预计约达21.8亿美元。今年前6个月累计果蔬出口额约达36.5亿美元，同比增长17.8%，继续成为农业与农村发展行业中保持高增长势头的产品类别之一。

农业与环境部预测，第二季度果蔬水源供应充足，市场基本保持稳定，未出现商品短缺或价格异常波动现象。然而，随着多种水果进入采收旺季，若保鲜、加工和销售能力未能跟上产量增长速度，部分地方或将面临局部价格下跌的压力。

得益于充足的供应量和稳定的市场需求，预计果蔬类商品在2026年将继续保持增长势头，同时不会对国内消费价格总水平造成明显压力。

据越南果蔬协会统计，今年前5个月，榴莲出口额近5.62亿美元，同比增长近46%，出口额继续领跑整个行业。此外，得益于中国、美国、韩国等市场的巨大进口需求，椰子和荔枝等商品的出口额也实现了两位数增长。

种植与植物保护局副局长阮国孟表示，中国继续是越南果蔬最重要的市场。近年来，对中国果蔬出口额保持年均65%至70%左右的增长速度。因此，果蔬行业的发展与维持并扩大中国市场准入能力紧密相连。

与此同时，农业与环境部正积极就多种水果出口至美国、日本、韩国、澳大利亚等高价值市场进行开放市场谈判，旨在减少对单一市场的依赖，实现农产品销路多元化。

关于发展方向，阮国孟表示，果蔬行业不仅将改变生产方式，还将对从生产、加工、市场到金融的整个价值链进行全面转型。其目标是提高质量、增加附加值、朝着环境友好型方向发展、提升竞争力、增强对市场波动的适应能力并改善果农的收入。

在发展深加工和继续开放出口市场的同时，包括果蔬在内的各种植行业将逐步转向绿色、减排、保护环境的生产模式，并在此基础上依然确保实现提高产量、质量和经济效益的目标。（完）

越通社
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