经济

推动边境地区经济可持续发展

发展边境地区经济不仅是稳定民生问题，更是拓展发展空间的战略。同奈省拥有约259公里与柬埔寨接壤的边境线以及活跃的口岸和边境通道系统。该省正集中资源投资建设交通基础设施，并推进口岸经济区转型升级。

同奈省木牌口岸。图自越通社
同奈省木牌口岸。图自越通社

越通社河内 ——发展边境地区经济不仅是稳定民生问题，更是拓展发展空间的战略。同奈省拥有约259公里与柬埔寨接壤的边境线以及活跃的口岸和边境通道系统。该省正集中资源投资建设交通基础设施，并推进口岸经济区转型升级。

通过坚决处理低效项目并推动边境贸易与服务业发展，同奈市正逐步减少对农业的依赖，为8个边境乡的全面发展创造坚实支点。

同奈边境地区拥有完善的边贸基础设施和严密的安全管理体系，包括16个边防哨所、花芦国际口岸经济区、黄耀、禄盛两个省级口岸，以及新进地方口岸、禄晋边境通道。目前，8个边境乡居住着超过14.5万人口。在经济结构方面，农林渔业仍占主导地位，占比超过60%；贸易服务业占比超过20%；工业建筑业占比不足15%。

对于特别困难的边境乡，研究挖掘潜力，推动经济发展，保障民生；实现快速可持续减贫，逐步缩小与发达地区的生活水平差距；逐步减少特别困难地区；按照政府口岸系统规划方向开发口岸区域。

同时，同奈市继续规划边境环线公路，同步连接同奈边境环线与花芦国际口岸、木排国际口岸以及西宁、林同等省份的边境环线。形成沿13号国道、30号高速公路和泛亚铁路的国际物流—运输经济走廊；连接花芦口岸与隆城机场、盖梅—市威港。

布亚摩（Bù Gia Mập）县是与柬埔寨接壤的边境县，拥有45公里边境线和4个一线边防哨所，在维护国家主权方面具有战略地位。然而，该县仍是同奈市最困难的地区之一，75%的人口为少数民族同胞，贫困户比例较高，民生基础设施尚有许多局限。

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布亚摩（Bù Gia Mập）是同奈市最困难的地区之一，75%的人口为少数民族同胞。图自越通社

为克服困难，该县正着力挖掘土地基金和布亚摩国家公园绿色森林的优势，推动经济与生态旅游相结合，从而为民众创造就业机会和提高收入。同时，该地方注重发展清洁、有机农业，应用数字技术，并结合新农村建设及调整作物结构、畜禽养殖结构。天然森林景观以及竹管酒、土锦纺织、铜锣等丰富的本土文化宝藏，正是布亚摩打造可持续生态—文化旅游产品的“金钥匙”，为未来经济突破创造动力。

近年来，边境乡数字基础设施建设投资得到大力推进。截至目前，光纤网络已连接到村寨；3G、4G、5G宽带移动网络覆盖全域，确保政府和民众通信畅通。这一基础设施是地方优化在线公共服务流程、缩短民众行政手续办理时间的先决条件。同时，这也是应用科技于生产和销售的基础，通过电子商务渠道大力发展数字经济，将边境特色产品推向各地。（完）

越通社
#边境地区 #边境经济 #同奈省经济 同奈省
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