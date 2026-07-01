经济

富寿省一现代化农产品加工厂落成并向韩国出口首批冷冻芒果

6月30日，进银贸易投资有限公司在富寿省举行进银农产品加工厂落成典礼，并正式发运首批出口韩国的货物。这标志着该企业在农产品加工与出口业务上迈出新步伐，同时有助于提升当地农产品价值。

进银农产品加工厂落成典礼。图自越通社
进银农产品加工厂落成典礼。图自越通社

越通社河内——6月30日，进银贸易投资有限公司在富寿省举行进银农产品加工厂落成典礼，并正式发运首批出口韩国的货物。这标志着该企业在农产品加工与出口业务上迈出新步伐，同时有助于提升当地农产品价值。

该工厂投资建设了现代化的初加工、精加工、速冻与保鲜系统，满足了多个进口市场在质量、食品安全及可追溯性方面的标准。落成典礼结束后，企业随即举行了首批冷冻芒果出口韩国市场的发运仪式，为拓展越南农产品特别是深加工水果产品的消费市场开辟了新机遇。

进银贸易投资有限公司经理阮黎叠表示，在未来3至5年的发展战略中，公司将集中力量扩大芒果、甘蔗及部分深加工农产品出口至俄罗斯及东欧各省等要求严格的传统市场。

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冷冻芒果加工生产线。图自越通社

该工厂的投产不仅提升了农产品的加工与保鲜能力，还有助于构建起从原料产地、收购、初级加工、精加工到产品销售的产业链。从而实现农产品增值，降低产后损失，提升产品在国际市场上的竞争力。

为了满足进口市场日益严苛的要求，进银贸易投资有限公司在整个生产链中加大了科学技术应用与数字化转型力度，构建起清洁、透明的生产流程，全面满足质量、食品安全和可追溯性等标准。

现代化加工厂的投资建设以及首批冷冻芒果成功出口韩国，有望推动富寿省农产品加工业的发展，提升农产品价值，为劳动者创造更多就业机会并增加农民收入。同时，这也是实现出口产品多元化、提升越南农产品在国际市场上竞争力的关键一步。（完）

越通社
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