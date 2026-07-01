金瓯省总投资额超6.3万亿越盾的风电项目开工建设

越通社金瓯省——7月1日，金瓯省人民委员会在金瓯角乡（Đất Mũi）沥寿村（Rạch Thọ）举行了开龙-金瓯旅游区风电厂项目一期工程开工仪式。



据BCG-开龙1风电股份公司消息，该项目一期工程装机容量为100兆瓦（MW），总投资额超过6.32万亿越盾。项目总占地面积为480.73公顷，其中海域面积454公顷，陆地面积26.73公顷。项目规划建设16台单机容量约6.25兆瓦的风力发电机组、一座35-110千伏变电站以及一条全长约24公里的110千伏双回路输电线。



据项目投资方、BCG Energy股份公司副总经理范氏梅芳介绍，该项目将于即日起实施至2028年4月，预计于2028年5月投入商业运行。项目投产后，预计每年将为国家电网补充约253吉瓦时（GWh）的清洁电力，有助于保障能源安全、减少温室气体排放，同时每年为地方财政贡献约400亿至500亿越盾，满足金瓯省两位数经济增长的需求。



风电项目开工仪式。图自越通社

金瓯省海岸线长且风速条件良好，这是该省发展风力发电的独特自然条件。因此，该省始终将发展清洁能源视为推动经济发展的重要动力之一，旨在助力实现增长与减少温室气体排放的目标，并保障国家能源安全。



今年上半年，金瓯省已开工建设两个风能发电项目，分别是位于隆田乡、装机容量100兆瓦的东海13风电厂项目和装机容量50兆瓦、投资额近5.4万亿越盾的东海3风电厂一期工程以及位于东海乡、设计容量50兆瓦、总投资额近2.5万亿越盾的日本-薄辽风电厂项目。（完）