明确第57号决议实施的六大重点方向

越通社河内——越南将科技、创新和数字化转型确定为塑造国家新发展模式的主要动力，以提升劳动生产率、国家竞争力、自主发展能力和21世纪国家综合实力。



这是越共中央办公厅主任、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会副主任阮海宁7月1日下午在河内举行的全国贯彻落实越共中央政治局第57号决议实施一年半总结会议上作报告时强调的内容。



阮海宁表示，实施一年半以来，第57号决议已在各部委、行业、地方和教育机构得到认真贯彻落实，并通过多种创新举措取得积极成效。企业界、知识分子、科技工作者和广大人民群众普遍支持并期待党和国家关于科技、创新和数字化转型发展的各项方针政策。



阮海宁指出，最突出的成果之一是按照“制度先行、制度引领”的要求，大力推进制度建设，出台400多项重要政策文件，有效破解体制机制障碍，为科技、创新和数字化转型发展营造更加完善的法治环境。第57号决议提出的多项重大政策已实现制度化，涵盖数字数据发展、战略技术、数字技术产业、风险投资机制、科研成果转化、人才引进以及创新型企业发展等重点领域。



数字化转型也取得积极进展，在服务群众、企业和保障政治体系高效运行方面发挥了重要作用。但报告同时指出，当前最大的瓶颈并非技术本身，而是组织实施环节。不少工作虽然完成了程序性任务，却尚未形成实际产品、投入运行或产生实质性成效。因此，下一阶段要实现从“重规划”向“重成果”转变，以可量化成果为导向，把服务人民、服务企业和促进经济增长的实际成效作为衡量工作的标准。



会上，阮海宁还公布了越共中央办公厅第3428-CV/VPTW号文件，传达中央政治局、中央书记处关于第57号决议实施情况总结的意见，并提出下一阶段六项重点工作方向。



根据部署，中央政治局、中央书记处要求继续把第57号决议作为国家新发展阶段的重要战略决议之一，明确科技、创新和数字化转型是落实越共十四大精神、塑造国家新发展模式的主要动力。



各部门、各地方要着力提升组织实施实效，加快培育科技产品、科技企业和新的发展空间，推动科研成果产业化，发展数字经济、数据经济、高科技产业及新的增长动能。



中央政治局、中央书记处同时要求优先发展基础科学，加强企业、知识分子、科技工作者和全社会广泛参与，完善政府、科研机构和企业协同创新机制，突出企业在产品开发、科研投入和掌握战略核心技术中的主体作用。



另一项重点任务是加快建设以科技和数字化转型为支撑的现代国家治理体系，完善统一互联互通的国家数据体系，不断提升服务群众和企业水平，并以治理效能和人民满意度作为重要评价标准。



中央政治局、中央书记处还要求各部委、地方实施数字化转型“100天行动计划”，着力破解数字化发展中的堵点难点，加快资金拨付，提高数据互联互通和开发利用水平，继续完善法律法规、技术标准和工作流程，确保全国统一高效推进。



此外，网络安全、信息安全、数据安全和个人信息保护被确定为贯穿全过程的重要任务，并明确各级机关、单位和企业主要负责人承担相应责任。



根据中央政治局、中央书记处的要求，今后还将进一步创新对第57号决议的领导、指导和监督检查方式，明确各项任务的目标、成果、进度和责任，以最终成效以及为人民、企业和国家创造的实际价值作为主要评价标准。( 完)



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