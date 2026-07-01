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越南在首都加拉加斯国际机场，向委内瑞拉移交救援物资。图自 越通社
救援物资从运输机卸载至委内瑞拉首都加拉加斯国际机场。图自 越通社
越南驻委内瑞拉大使向委内瑞拉国防部领导代表转交越南国防部长信函。图自 越通社
工作人员在委内瑞拉首都加拉加斯国际机场搬运救援物资。图自 越通社
工作人员在委内瑞拉首都加拉加斯国际机场搬运救援物资
越南救援队代表与委内瑞拉领导代表、越南航空机组人员合影。图自 越通社
越南向委内瑞拉移交45余吨救灾物资
当地时间6月30日，在委内瑞拉首都加拉加斯国际机场，越南代表团向委方移交45余吨人道主义救援物资，支持当地开展双重地震灾后救援和恢复重建工作。
2026年07月01日星期三 16:00
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