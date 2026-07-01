委内瑞拉地震：越南救援队找到11具遇难者遗体

经过多方努力，救援队已将11具遇难者遗体从废墟中移出，并移交委方。救援队还增设了一处临时急救收容站，为当地26名居民提供医疗救治。
越南人民军和越南人民公安力量携专业装备，按照此前与委方协调的方案，兵分多路执行任务。在闷热酷暑的天气条件下，救援队收到遇难者家属的具体求助请求后，还积极在任务区域周边地点展开搜索。
6月29日和30日两天内，越南救援队向委内瑞拉移交了援助物资，包括压缩饼干35吨、肉罐头2吨、发电机4台、帐篷500顶、大型营房帐篷10顶和医疗用品。（完）
参与委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区地震灾后救援过程中，当地时间6月30日，越南救援队确认了11处疑似有遇难者的位置，并展开搜救工作。
经过多方努力，救援队已将11具遇难者遗体从废墟中移出，并移交委方。救援队还增设了一处临时急救收容站，为当地26名居民提供医疗救治。
越南人民军和越南人民公安力量携专业装备，按照此前与委方协调的方案，兵分多路执行任务。在闷热酷暑的天气条件下，救援队收到遇难者家属的具体求助请求后，还积极在任务区域周边地点展开搜索。
6月29日和30日两天内，越南救援队向委内瑞拉移交了援助物资，包括压缩饼干35吨、肉罐头2吨、发电机4台、帐篷500顶、大型营房帐篷10顶和医疗用品。（完）
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央内政部部长黎明智30日在河内会见了中国驻越南特命全权大使何炜。
《河内首都总体规划（百年愿景）》展览6月29日下午在河内博物馆正式向公众和企业开放。展览通过多种现代化展示方式，全景呈现首都未来长期发展蓝图，让公众更加直观、清晰地了解河内未来的发展规划。
越共中央总书记、国家主席苏林6月30日上午在全国学习、贯彻和落实越共中央政治局关于发展外资经济第10号决议会议上强调，越南吸引外资不是“不惜一切代价”，而是坚持有选择、有战略地引资，着力增强内生动力，提升自主发展能力，实现可持续发展。
6月29日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了即将离任前来辞行拜会的韩国驻越南大使崔泳杉。
6月29日在河内，越共中央总书记、国家主席苏林就从现在至年底超强台风、洪水、自然灾害和气候变化防控工作主持召开与政府及各机关党委的会议。
6月29日上午，炮兵导弹司令部党委在河内隆重举行炮兵导弹部队成立80周年纪念典礼（1946年6月29日—2026年6月29日）暨一级保卫祖国勋章授勋仪式。越共中央总书记、国家主席、中央军委书记苏林出席纪念典礼并发表讲话。
目前，每天经老街省金城口岸出口至中国的榴莲超过2000吨，创下近两年来新高。今年前6个月，榴莲出口额占该口岸出口总额的50%以上，成为最主要的出口商品。
6月29日凌晨，越南国家航空公司（Vietnam Airlines）一架空中客车客机从内排国际机场起飞，搭载越南国防部和公安部124名干部、战士，以及数十吨搜救和人道主义援助所需的专业装备、专用设备、警犬及相关物资，启程飞赴委内瑞拉，支援当地开展地震灾后救援和恢复工作。
据顺化市军事指挥部代表表示，实施工作本着紧张但谨慎、科学、灵活根据天气条件的原则进行，以确保工作进度、质量和参与力量的健康。
曾于2025年赴缅甸执行国际人道主义救援任务的越南国防部后勤总局354军医院阮鸿阳中校，凭借积累的实战救援经验，已在启程前完成个人装备、专业器材、药品及生活必用品的准备工作，随时准备与越南救援代表团一道前往委内瑞拉参与地震灾后救援工作。
在深度融入国际、推进数字化转型和社会生活快速变化的背景下，越南家庭既面临新的发展机遇，也面临诸多挑战。因此，建设和发挥家庭价值体系不仅是每个家庭的任务，更是发展文化、塑造越南人和巩固国家内生力量的重要解决方案。
奠边进出口贸易股份公司占地5多公顷的农场，配套建设了温室大棚、滴灌系统以及生物种植技术，用于蔬菜和果树生产。其中，高科技温室大棚配备自动温湿度调控、营养管理系统以及环境监测传感器，实现了农业生产全过程智能化管理。
在胡志明市平庆乡，这种过去主要用于采叶盖屋顶或制作椰子食品的水椰树，如今通过绿色、有机农业方式开发树汁，其经济价值正不断提升。目前，水椰树汁开发模式已吸引30多户农户参与合作生产，为当地居民创造了更多就业机会和稳定收入。
民间画作乃至四屏画这一画种是越南美术史发展的一部分，是先祖留给后代子孙的典型遗产。在成立和发展的60年里，越南美术博物馆收藏着近2500件越南民间画作，涵盖多种画类，其中四屏画有近100套完整画作。
如今，“胡志明市”早已不仅是一个行政区划名称，更承载着人民对和平的向往，象征着永不停息的活力、创新精神和进取梦想。
富国岛正迎来旅游业发展的新机遇。随着其作为越南乃至区域重要海岛旅游中心的地位不断提升，富国岛正加快构建完善旅游生态体系，迈向高质量发展新阶段。
作为持续推广越南文化和优质产品系列活动的一部分，6月26日，2026年越南咖啡节在越南驻新加坡大使馆热烈举行。
主题为“河内莲色”的2026年河内莲花节于26日晚在河内市西湖坊李自重花园正式拉开帷幕。本届莲花节期间举办一系列丰富多彩的文化艺术活动，旨在弘扬莲花在越南文化生活中的价值，并进一步推广首都河内的旅游形象。
6月27日，越南政府总理黎明兴主持召开2026年6月政府立法工作专题会议，审议并对多项重要法律草案和决议草案提出意见，以提交即将召开的第十六届国会特别会议审议通过。
2026年6月26日上午，超过500名来自白梅医院的干部、医生、职员和员工乘坐专列前往宁平第二分院工作。该专列服务于医疗行业，设有9节软座车厢，配备空调系统，确保医护人员在两院区间通勤途中的需求得到满足。