委内瑞拉地震：越南救援队找到11具遇难者遗体

经过多方努力，救援队已将11具遇难者遗体从废墟中移出，并移交委方。救援队还增设了一处临时急救收容站，为当地26名居民提供医疗救治。

越南人民军和越南人民公安力量携专业装备，按照此前与委方协调的方案，兵分多路执行任务。在闷热酷暑的天气条件下，救援队收到遇难者家属的具体求助请求后，还积极在任务区域周边地点展开搜索。

6月29日和30日两天内，越南救援队向委内瑞拉移交了援助物资，包括压缩饼干35吨、肉罐头2吨、发电机4台、帐篷500顶、大型营房帐篷10顶和医疗用品。（完）