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宜春乡居民世代传承的“域—绕”捕鱼节，是当地独具特色的传统文化活动。图自越通社
当地民众兴致勃勃地参加捕鱼节。图自 越通社
村民们正在为传统捕鱼活动准备渔具。图自越通社
村民使用传统渔具参加捕鱼节。图自越通社
宜春乡南园村（Nam Viên）的域潭（Đầm Vực）是一处面积约30公顷的天然湖泊，坐落于鸿岭山（Hồng Lĩnh）脚下。图自越通社
数千名民众参加2026年“域—绕”捕鱼节。图自越通社
节日期间，宜春乡域潭（Đầm Vực）处处洋溢着浓厚的节庆氛围。图自越通社
村民们正在为传统捕鱼活动准备渔具。图自越通社
“域—绕”捕鱼活动吸引众多当地民众和游客前来体验、了解当地传统文化。图自越通社
村民在捕鱼节上的收获成果。图自越通社
村民们满怀喜悦地展示用传统渔具捕获的成果。图自越通社
河静省传统“域—绕”捕鱼节热闹举行
2026年河静省宜春乡（Nghi Xuân）域—绕（Vực - Rào）捕鱼节热闹举行。该活动旨在保护和弘扬与社区生活密切相关的民间传统文化，吸引了数千名当地民众和游客前来参与体验。
2026年07月01日星期三 08:00
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#捕鱼节
#传统文化
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