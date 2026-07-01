Multimedia
图片 图表新闻 Mega Story 视频 播客
宜春乡居民世代传承的“域—绕”捕鱼节，是当地独具特色的传统文化活动。图自越通社
宜春乡居民世代传承的“域—绕”捕鱼节，是当地独具特色的传统文化活动。图自越通社
当地民众兴致勃勃地参加捕鱼节。图自 越通社
当地民众兴致勃勃地参加捕鱼节。图自 越通社
村民们正在为传统捕鱼活动准备渔具。图自越通社
村民们正在为传统捕鱼活动准备渔具。图自越通社
村民使用传统渔具参加捕鱼节。图自越通社
村民使用传统渔具参加捕鱼节。图自越通社
宜春乡南园村（Nam Viên）的域潭（Đầm Vực）是一处面积约30公顷的天然湖泊，坐落于鸿岭山（Hồng Lĩnh）脚下。图自越通社
宜春乡南园村（Nam Viên）的域潭（Đầm Vực）是一处面积约30公顷的天然湖泊，坐落于鸿岭山（Hồng Lĩnh）脚下。图自越通社
数千名民众参加2026年“域—绕”捕鱼节。图自越通社
数千名民众参加2026年“域—绕”捕鱼节。图自越通社
节日期间，宜春乡域潭（Đầm Vực）处处洋溢着浓厚的节庆氛围。图自越通社
节日期间，宜春乡域潭（Đầm Vực）处处洋溢着浓厚的节庆氛围。图自越通社
村民们正在为传统捕鱼活动准备渔具。图自越通社
村民们正在为传统捕鱼活动准备渔具。图自越通社
“域—绕”捕鱼活动吸引众多当地民众和游客前来体验、了解当地传统文化。图自越通社
“域—绕”捕鱼活动吸引众多当地民众和游客前来体验、了解当地传统文化。图自越通社
村民在捕鱼节上的收获成果。图自越通社
村民在捕鱼节上的收获成果。图自越通社
村民们满怀喜悦地展示用传统渔具捕获的成果。图自越通社
村民们满怀喜悦地展示用传统渔具捕获的成果。图自越通社
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

河静省传统“域—绕”捕鱼节热闹举行

2026年河静省宜春乡（Nghi Xuân）域—绕（Vực - Rào）捕鱼节热闹举行。该活动旨在保护和弘扬与社区生活密切相关的民间传统文化，吸引了数千名当地民众和游客前来参与体验。

关注 VietnamPlus
#河静省 #捕鱼节 #传统文化

相关新闻