时政

苏林：提高新机构运行质量、服务能力和发展引领能力

7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。

越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内 —— 7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。

苏林强调，革新、精简政治体系组织机构，使之高效能、高效力、高效率运行的主张是完全正确、必要进行且具有战略意义的。这是一场范围极广、难度极大、力度极强的改革，影响到从中央到基层绝大多数机关、干部、公务员和劳动者。接下来的任务是转向提高新机构的运行质量、服务能力和引领发展能力。

在高度评价突出成果的同时，苏林对各机关、部委及全国干部、公务员、职员和劳动者的努力给予认可和表扬。

在一致认同需要集中解决的一些不足和障碍后，苏林建议下一阶段要提高新模式的运行质量，同步完善法律制度和政治体系组织机构，全面审查各项规定和制度，革新党对政治和社会体系的领导方式；继续革新基层党组织活动内容和方式，提高支部生活质量，使基层党组织真正成为政治核心，凝聚干部、党员和人民的团结力量。完善两级地方政府组织模式和运行机制。继续审查组织机构、编制、资源分配机制，使之符合人口规模、面积、城镇化水平、区域特点和实际工作量。

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参加会议的代表们。图自越通社

苏林强调，要推进分级分权管理，并与保障资源和权力管控相结合。建设适应新模式要求的干部队伍；将乡级执行能力作为检验新模式成功的标尺；抓紧完善岗位工资制度，做到人岗相适；加强有能力、专业精湛的干部下基层；提高电信、信息技术和数字基础设施质量；在整个政治体系中推进数字化转型。

苏林要求更好发挥祖国阵线和社会政治组织的作用；妥善处理合并后的公共资产、办公场所和档案资料，这既是紧迫要求也是长期任务；大力革新检查监督和工作指导调度方式，要加强掌握基层情况，将直接检查与数据监督相结合，及早发现、及早处理问题；制定机制，保护敢于创新、敢于作为、敢于为共同利益担当的干部。

苏林建议相关机关充分吸纳会议意见，完善报告、结论草案和行动计划。相信政治体系总体组织模式和三級政府模式将继续得到完善、有效运行，为建设现代、廉洁、发展和服务人民的国家治理体系作出贡献（完）

越通社
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体制机制与法律突破口

越南—新纪元

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