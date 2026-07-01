全国贯彻落实越共中央政治局第57-NQ/TW号决议一年半总结会议召开

越通社河内——7月1日下午，越共中央政治局在河内召开关于贯彻落实2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议一年半工作总结会议。



会议在国会大厦以线下方式举行，并通过线上方式与中央各部委、行业、团体及全国各省市、乡坊、特别行政区的3662个分会场进行视频连线，568384名代表与会。



越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦秀，中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新和数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉以及各位政治局委员、中央书记处书记、中央委员、中央军委委员等与会。



按议程，与会代表听取了中央办公厅主任、中央科技、创新和数字化转型指导委员会副主任阮海宁作关于贯彻落实第57-NQ/TW号决议一年半情况的总结报告简报以及政治局和书记处关于一年半工作总结的指示精神与观看专题纪录片，并听取关于推动创新思维与模式，攻坚克难、促进快速且高效数字化转型的突破性解决方案，人工智能应用与战略性技术部署，高效的跨部门协同配合模式等的报告。



与会代表在越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、中央科技、创新和数字化转型指导委员会常务副主任阮维玉常务副主任阮维玉的主持下进行了交流与讨论。



越共中央总书记、国家主席苏林将在会上发表重要指导讲话。（完）

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