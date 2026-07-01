新模式运行一周年：服务向基层延伸 空间向全域拓展 动能向高质量跃升

越通社河内——7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式及三级政府模式运行一周年情况进行总结。越共中央总书记、国家主席苏林同党和国家主要领导人以及中央组织部部长共同主持会议。

会上，越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、会议总结工作指导委员会主任阮维玉作了《关于政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一周年总结报告（摘要）》。

2025年7月1日成为一个具有历史意义的转折点，全党和整个政治体系同步推进机构组织改革，正式转向中央、省级和乡级三级政府模式。

阮维玉强调，一年来取得的成果主要体现在六个方面：

第一，党的各项规章制度和国家法律法规得到及时、全面、同步、高质量的审查与颁布，满足实践需求，为保障机构顺畅、高效运行作出重要作用。

第二，组织机构重组与完善工作得到迅速、同步、坚决地推进，在精简政治体系方面实现战略性突破，拓展发展空间，彻底克服机构臃肿和中间层级过多的问题，从根本上改变了体系结构和运行方式。行政单位由63个省级单位调整为34个；乡级单位由10035个减少至3321个；取消696个县级单位，有助于确立合理的治理规模、优化资源并推动发展。

第三，干部工作与组织机构重组得到同步推进，进一步加强党的领导，建设一支适应新发展阶段要求的高素质干部队伍。

越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、会议总结工作指导委员会主任阮维玉作了报告。图自越通社

第四，在整个政治体系内大力推进行政改革和数字化转型，为新模式高效运行提供服务，有助于巩固人民对党决策的信任。

第五，各级党委和政府同步、紧急部署财政管理和公共资产管理工作，为三级政府模式顺畅运行提供了物质保障。

第六，有力推动了经济社会发展，改善了人民生活水平，形成了推动全面发展的新动能。

宏观经济保持稳定，经济增长保持在合理区间，国防、安全和社会秩序持续得到维护，人民物质和精神生活不断提升。特别是成功举行各级党代会和越南共产党第十四次全国代表大会、第十六届国会和2026~2031年任期各级人民议会选举，充分体现了党领导作用和新模式下政治体系的高效运行。

阮维玉强调，在以越共中央总书记、国家主席苏林为首的党中央、中央政治局和中央书记处直接与强有力领导下，越南政治体系机构调整取得了显著突破性成果，得到广大干部、党员和人民群众的高度认同与支持，也受到国际舆论的积极评价。

一年来，新模式运行实践证明，其优越性明显优于旧模式，体现了理论与实践的正确性，推动国家治理向现代化迈进，实现权力下放与权力控制相结合。通过精简机构、减少中间环节，不仅节约了财政资源，还优化了经济社会发展空间，提升了国家竞争力和国防安全实力。

可以肯定，组织机构精简与重组已在政治体系结构、领导方式、治理模式以及人民信任方面带来深刻变化。然而，仍需同步实施切实可行的各项任务与措施，使新模式更加精简高效、运行更加顺畅、权责更加清晰，更好服务人民和企业，更加面向基层，开拓新空间，为国家发展注入新动力。（完）