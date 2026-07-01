胡志明市设定20万家中小企业实现数字化转型的目标

越通社胡志明市——6月30日上午，胡志明市科学技术局与胡志明市信息学协会（HCA）公布了2026~2030年中小企业数字化转型方案的实施计划，同时举行了题为“应用人工智能，实现自动化，提升中小企业运营效率与信息安全”的技术展示与对接活动。



根据该计划，胡志明市将支持15万至20万家中小企业获取并应用数字技术平台和数字化解决方案。



为夯实数字化转型基础，胡志明市将持续加大数字基础设施的投资力度，在工业园区、加工出口区和高科技园区扩大5G网络覆盖范围，为企业接入实验室、检测认证中心、开放数据及科技资源创造便利条件。



与此同时，胡志明市政府将简化财政支持、咨询服务及数字化解决方案等相关政策，为企业获取数字化转型资源提供便利条件，同时，构建由至少500名专家及咨询机构组成的网络，开展数字化转型、人工智能（AI）及绿色转型（ESG）等培训项目。



胡志明市科学技术局副局长阮友安表示，该局将与各方密切配合，有效开展该计划，为胡志明市数字经济发展注入新动力。



据胡志明市信息学协会介绍，该计划启动后不久，已有25家企业注册加入中小企业数字化解决方案联盟网络，相关解决方案主要集中在电子商务、多渠道销售、客户关系管理（CRM）及信息安全等领域，其反映出当前企业数字化需求正聚焦于优化运营、提升管理效率及增强竞争力。



胡志明市信息学协会副主席武英俊表示，为有效推进数字化转型进程，必须构建完善的支持生态体系。未来，该协会将与胡志明市科学技术局配合建设咨询专家队伍，与科技集团和专家网络对接，为企业提供适配的数字解决方案。



在活动上，胡志明市科学技术局正式成立中小企业数字化转型咨询与促进委员会，旨在落实数字化转型扶持政策，发展数字基础设施和创新生态系统，同时开展人力资源培训，提高企业数字能力。



多家科技企业在此活动上还展示了应用于企业管理和生产经营的多种技术解决方案，助力优化运营、降低成本并在数字化转型过程中提升竞争力。（完）

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