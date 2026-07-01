时政

越南领导人就布隆迪、卢旺达独立64周年致贺电

值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。

越南领导人就布隆迪、卢旺达独立64周年致贺电


越通社河内——值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。

同日，值此卢旺达共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向卢旺达总统保罗·卡加梅致贺电；越南政府总理黎明兴向卢旺达总理贾斯廷·恩森吉尤姆瓦致贺电。

越南外交部部长黎怀忠分别向布隆迪外交、地区一体化与发展合作部长爱德华·比齐马纳和卢旺达外交与国际合作部长奥利维耶·恩杜洪吉雷海致贺电。（完）

越通社
#越南 #苏林 #黎明兴 #黎怀忠 #布隆迪 #卢旺达 #独立64周年 #贺电 #双边关系 #外交 #非洲 #越南外交
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

2026年5月12日，匈牙利新任总理彼得·马扎尔（前）在布达佩斯举行的新政府宣誓就职仪式上。图自越通社/新华社

越南领导人向匈牙利领导人致贺电

值此马扎尔·彼得（Magyar Péter）当选匈牙利政府总理、福尔斯特霍费尔·阿格奈什（Forsthoffer Ágnes）当选匈牙利国会主席之际，越南政府总理黎明兴与国会主席陈青敏于2026年5月15日分别致电表示祝贺。

伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪。图自Sundayguardianlive.com

越南领导人向伊拉克共和国总统致贺电

值此尼扎尔·阿梅迪（Nizar Amidi）当选伊拉克新任总统之际，2026年4月24日，越共中央总书记、国家主席苏林向伊拉克共和国总统尼扎尔·阿梅迪致贺电。

更多

会议全景 图自越通社

明确第57号决议实施的六大重点方向

越南将科技、创新和数字化转型确定为塑造国家新发展模式的主要动力，以提升劳动生产率、国家竞争力、自主发展能力和21世纪国家综合实力。

会议全景 图自越通社

多地分享治理经验 持续提升地方政府运行效能

越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。

胡志明市的一角 图自越通社

从增长引擎到全球城市：胡志明市开启发展新坐标

1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席。图自越通社

胡志明市领导献花缅怀胡志明主席

值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月1日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光率团前往阮惠步行街胡志明主席纪念碑公园献花缅怀胡志明主席。

越南驻美国大使阮国勇主持与明尼苏达州三大经济促进机构举行专题座谈会。越通社发

越美地方间合作迈上新台阶 经贸科技教育多领域并进

6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。

越南社会科学翰林院副院长邓春青博士发表讲话。图自越通社

加强越韩科研合作

越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团30日在河内联合举行题为“新纪元越韩全面战略伙伴关系”的第七届越韩未来论坛。