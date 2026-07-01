越南领导人就布隆迪、卢旺达独立64周年致贺电

越通社河内——值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。
同日，值此卢旺达共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向卢旺达总统保罗·卡加梅致贺电；越南政府总理黎明兴向卢旺达总理贾斯廷·恩森吉尤姆瓦致贺电。
越南外交部部长黎怀忠分别向布隆迪外交、地区一体化与发展合作部长爱德华·比齐马纳和卢旺达外交与国际合作部长奥利维耶·恩杜洪吉雷海致贺电。（完）
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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.1）
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
明确第57号决议实施的六大重点方向
越南将科技、创新和数字化转型确定为塑造国家新发展模式的主要动力，以提升劳动生产率、国家竞争力、自主发展能力和21世纪国家综合实力。
新模式运行一周年：服务向基层延伸 空间向全域拓展 动能向高质量跃升
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、会议总结工作指导委员会主任阮维玉作了《关于政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一周年总结报告（摘要）》。
多地分享治理经验 持续提升地方政府运行效能
越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。
全国贯彻落实越共中央政治局第57-NQ/TW号决议一年半总结会议召开
7月1日下午，越共中央政治局在河内召开关于贯彻落实2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议一年半工作总结会议。
胡志明市人民委员会主席阮文得：勇于先行先试 为国家注入增长动力
2026年是胡志明市的重大历史里程碑，纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）。值此之际，越通社记者就50年来该市所取得的成就对越共中央委员、市委副书记、人民委员会主席阮文得进行了专访。
从增长引擎到全球城市：胡志明市开启发展新坐标
1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。
苏林：提高新机构运行质量、服务能力和发展引领能力
7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。
越南政府副总理范氏清茶：创新治理方式 提升各级政府运行效能
越南全国政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一周年总结会议7月1日在河内召开。越共中央书记处书记、政府副总理范氏清茶代表政府党组作题为《三级政府模式运行一周年成果评估及继续创新治理方式、提升国家行政管理效能》的专题报告。
加强东盟驻堪培拉委员会与澳大利亚内政部之间的对接
东盟各国代表提出了多项议题，包括技术劳工相互承认协议、网络安全合作、打击跨国犯罪及反恐等。值得注意的是，多国代表特别关注澳大利亚对东盟国家的签证政策问题。
胡志明市领导献花缅怀胡志明主席
值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月1日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光率团前往阮惠步行街胡志明主席纪念碑公园献花缅怀胡志明主席。
越美地方间合作迈上新台阶 经贸科技教育多领域并进
6月28日至30日，越南驻美国大使阮国勇对美国明尼苏达州进行工作访问，其间与当地政商学界及越南侨胞代表举行系列会晤，旨在推动越南各地与明尼苏达州在经贸投资、科技创新、教育培训及民间交往等领域的务实合作。
越南救援队不惧风雨在委内瑞拉积极开展地震受灾人员搜救工作
当地时间6月30日，越南救援队在委内瑞拉双强震灾情最严重的拉瓜伊拉州展开了搜救与应急救援工作。
越共中央政治局召开会议 总结政治体系组织架构与三级政府模式运行一周年
7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式及三级政府模式运行一周年情况进行总结。
越南代表团向委内瑞拉移交超过45吨援助物资
6月30日，在越委友好、团结与合作关系的基础上，越南代表团向委内瑞拉移交人道主义援助物资，以支持该国6月24日晚连续发生两场超强地震的灾后恢复工作。
☀️越通社早安咖啡（2026.7.1）
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
越共中央委员会致电祝贺中国共产党成立105周年
值此中国共产党成立105周年（1921年7月1日 - 2026年7月1日）之际，越南共产党中央委员会向中国共产党中央委员会致贺电。
苏林总书记、国家主席：推动对外工作更好服务国家发展
6月30日下午，越共中央总书记、国家主席苏林在中央总部召开中央对外工作与融入国际事务指导委员会（以下简称指导委员会）第一次会议。
加强越韩科研合作
越南社会科学翰林院与韩国国际交流财团30日在河内联合举行题为“新纪元越韩全面战略伙伴关系”的第七届越韩未来论坛。
河内试点实施低排放区，一区周末禁止机动车通行
自2026年7月1日起，河内市正式启动一环路低排放区（LEZ）试点实施阶段。值得关注的措施是，一区每周五、周六和周日19时至24时禁止所有机动车通行，包括汽车、摩托车和轻便摩托车。