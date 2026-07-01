越南领导人就布隆迪、卢旺达独立64周年致贺电



越通社河内——值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。



同日，值此卢旺达共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向卢旺达总统保罗·卡加梅致贺电；越南政府总理黎明兴向卢旺达总理贾斯廷·恩森吉尤姆瓦致贺电。



越南外交部部长黎怀忠分别向布隆迪外交、地区一体化与发展合作部长爱德华·比齐马纳和卢旺达外交与国际合作部长奥利维耶·恩杜洪吉雷海致贺电。（完）

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