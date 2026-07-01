越南政府总理黎明兴致电祝贺韩成淑出任韩国国务总理

越通社河内——2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。（完）
政府总理黎明兴：越韩推动全面合作，力争2026年实现双边贸易额达1000亿美元目标
6月29日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了即将离任前来辞行拜会的韩国驻越南大使崔泳杉。
2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。
越通社河内——2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。（完）
6月29日下午，越南政府总理黎明兴在河内会见了即将离任前来辞行拜会的韩国驻越南大使崔泳杉。
越南通讯社所属的通讯出版社7月2日上午在国家通讯中心隆重举行成立25周年（2001年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼暨三级劳动勋章授勋仪式。
越南国防部对外局副局长阮维明少将指出，尽管越南救援队伍跨越漫长路程，飞行时间需要24小时，时差给身体状况和日常生活带来影响，但全体干部、战士始终迎难而上，第一时间投入救援工作。阮维明强调，“高于一切的是发自内心的使命召唤，是争分夺秒、全力救人的坚定精神。”
7月2日上午，中央军委和国防部在河内召开全军军政会议，总结评估2026年前6个月军事国防任务领导指导工作成果，并部署后6个月工作任务。
7月2日上午，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。越共中央总书记、国家主席苏林出席纪念典礼并发表重要讲话。
7月2日上午，芹苴市515指导委员会在市烈士陵园举行上香仪式，并将670份尚未确认信息的烈士遗骸生物样本送交河内军队法医研究所进行DNA鉴定。
越南政府于2026年6月30日颁布第262/2026/NĐ-CP号法令，就驻越外国新闻机构、外国代表机构及外国组织的新闻活动作出详细规定。
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应尼日利亚外交部邀请，从6月29日至30日，越南外交部副部长黎英俊对尼日利亚首都阿布贾进行工作访问。
7月1日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏出席对外安全力量传统日80周年（1946.7.12 – 2026.7.12）纪念仪式，并向对外安全力量授予胡志明勋章。
7月1日，越南祖国阵线中央委员会在岘港市举行仪式，欢迎老挝首都万象老越阮攸双语学校优秀师生代表团于6月29日至7月3日来访。
越南第十五届国会第十次会议上通过的《2025年网络安全法》于2026年7月1日正式生效。该法构建了同步、统一、切实可行的网络安全保护法律框架，有效服务于国家发展和数字化转型。
在印度洋—太平洋地区地缘政治竞争持续加剧的背景下，印度和日本深化战略伙伴关系不仅有助于巩固地区的和平、稳定与韧性，也为东盟各国特别是越南开辟了诸多新的合作机遇。
值此布隆迪共和国独立64周年（1962年7月1日—2026年7月1日）之际，越共中央总书记、国家主席苏林向埃瓦里斯特·恩达伊施米耶致贺电；越南政府总理黎明兴向布隆迪总理内斯托尔·恩塔洪图耶致贺电。
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越南将科技、创新和数字化转型确定为塑造国家新发展模式的主要动力，以提升劳动生产率、国家竞争力、自主发展能力和21世纪国家综合实力。
越共中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长、会议总结工作指导委员会主任阮维玉作了《关于政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一周年总结报告（摘要）》。
越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。
7月1日下午，越共中央政治局在河内召开关于贯彻落实2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议一年半工作总结会议。
2026年是胡志明市的重大历史里程碑，纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）。值此之际，越通社记者就50年来该市所取得的成就对越共中央委员、市委副书记、人民委员会主席阮文得进行了专访。
1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。