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越南政府总理黎明兴致电祝贺韩成淑出任韩国国务总理

2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。

电韩成淑（Han Seong Sook）。图自koreatechdesk.com
电韩成淑（Han Seong Sook）。图自koreatechdesk.com

越通社河内——2026年7月1日，越南政府总理黎明兴致电韩成淑（Han Seong Sook），祝贺她出任韩国国务总理。（完）

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