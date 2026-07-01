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☕️越通社新闻下午茶（2026.7.1）

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贯彻落实第57-NQ/TW号决议一年半工作总结会议在河内召开。图自越通社

越通社河内——·7月1日下午，越共中央政治局在河内召开关于贯彻落实2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57-NQ/TW号决议一年半工作总结会议。越共中央总书记、国家主席苏林，政府总理黎明兴，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦秀等与会。全文

·7月1日上午，越共中央政治局在河内召开会议，对政治体系总体组织模式和三级政府模式运行一年进行初步总结。越共中央总书记、国家主席苏林在会议上发表讲话。全文

·越南实施政治体系总体组织模式及新地方政府模式已满一年。多地表示，新模式有效提升了国家治理效能、行政改革水平、营商环境和公共服务质量。同时，各地也建议进一步完善体制机制，加快数字化转型，以更好适应新发展阶段的要求。

·值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月1日上午，越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光率领市委、市人民议会、市人民委员会、市祖国阵线委员会代表团前往阮惠步行街胡志明主席纪念碑公园献花缅怀胡志明主席。全文

·7月1日，金瓯省人民委员会副主席黎文史会见了到访的荷兰王国驻胡志明市总领事赖莎·马尔托（Raïssa Marteaux）女士。全文

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胡志明市的一角。图自越通社

·2026年是胡志明市的重大历史里程碑，纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）。值此之际，越通社记者就50年来该市所取得的成就对越共中央委员、市委副书记、人民委员会主席阮文得进行了专访。全文

·参与委内瑞拉拉瓜伊拉州普拉亚格兰德地区地震灾后救援过程中，当地时间6月30日，越南救援队确认了11处疑似有遇难者的位置，并展开搜救工作。全文

·庆和省正步入夏季旅游高峰期，游客到访量快速增长。芽庄沿海街区外国游客络绎不绝，旅游服务一派红火。近期，有关治安秩序、暂住管理以及部分外国人遵守法律意识的问题，对职能部门提出紧迫要求。全文

·越南政府总理日前签发关于颁布“一乡一品”（OCOP）产品评级标准体系及流程的第26/2026/QĐ-TTg号决定。值得注意的是，社区旅游、生态旅游服务及旅游景点继续被确定为参与评级的六大类产品之一。全文

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永隆省Vina T&T集团公司工人正在包装红心青皮柚产品，用于出口。图自越通社

·越南农业与环境部表示，2026年第二季度果蔬出口额预计约达21.8亿美元。今年前6个月累计果蔬出口额约达36.5亿美元，同比增长17.8%，继续成为农业与农村发展行业中保持高增长势头的产品类别之一。全文

·林同省文化体育与旅游厅近日与越南联合国教科文组织（UNESCO）世界地质公园网络及相关单位、地方政府联合开展实地考察活动，对位于林同省西部区域的得农联合国教科文组织世界地质公园线路与景点现状进行评估。该地质公园2024年12月第二次列入联合国教科文组织世界地质公园名录。 全文

·1976年7月2日，西贡正式更名为胡志明市，以纪念越南伟大领袖。历经五十载，这座以胡志明主席命名的城市已成长为越南最大的经济中心和国家战略增长极，在全国经济及多个重点领域持续发挥“火车头”引领作用。

·在全国推行销售E10生物汽油1个月后，市场释放出诸多积极信号，特别是社会各界对可持续能源转型主张达成了高度共识，消费者对生物质汽油质量的信任度也显著提升。全文

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韩国首尔吸引大量国际游客。图自韩联社/越通社

·据韩联社报道，韩国法务部7月1日表示，该国将针对来自6个国家的团体游客免除签证申请规费的政策延长至2026年底。全文

·据越通社驻曼谷记者报道，自7月1日起，泰国商业部商业发展厅（DBD）全面转向电子政务，并在“新设公司与合伙企业注册”以及“终止纸质法人信息服务”两大领域实现全流程数字化。全文（完）

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