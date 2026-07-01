环保

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社
得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

越通社林同省——林同省文化体育与旅游厅近日与越南联合国教科文组织（UNESCO）世界地质公园网络及相关单位、地方政府联合开展实地考察活动，对位于林同省西部区域的得农联合国教科文组织世界地质公园线路与景点现状进行评估。该地质公园2024年12月第二次列入联合国教科文组织世界地质公园名录。

考察团对地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

考察结果显示，各地方在得农世界地质公园内的遗产保护工作仍面临不少困难与挑战，部分遗产受到侵占、违规用地以及不恰当的资源开发。

针对上述情况，6月30日，林同省人民委员会副主席阮玉福签发文件，要求文化体育与旅游厅和相关厅局以及地方政府加强对得农世界地质公园的管理、保护与开发工作。

林同省人民委员会要求文化体育与旅游厅牵头，各有关部门和地方政府配合，向省人民委员会提供参谋意见，以履行好对地质公园的国家管理职能；同时对41处遗产现状进行全面评估，提出遗产保护与弘扬方案，以服务于2027年7月的再评估工作。

得农世界地质公园面积约4760平方公里，拥有近50个玄武岩火山洞穴系统，被评价为东南亚最长、最独特的火山洞穴系统之一，同时还拥有众多古火山口、瀑布、天然湖泊以及多民族独具特色的历史与文化价值。该地质公园被视为自然与人类和谐共生的典范，也是越南致力于实现可持续发展目标的象征。（完）

越通社
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