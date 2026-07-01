E10生物汽油在全国推行1个月实现良好开局

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越通社河内——在全国推行销售E10生物汽油1个月后，市场释放出诸多积极信号，特别是社会各界对可持续能源转型主张达成了高度共识，消费者对生物质汽油质量的信任度也显著提升。





企业主动保障E10乙醇汽油供应





推行1个月后，越南国家石油集团（Petrolimex）已向市场供应近50万立方米E10生物油气，相当于2026年前5个月的月均销售量。初步结果显示，消费量呈现积极增长势头；经营活动基本稳定，供应得到切实保障，未发生重大异常波动。

同样，越南石油总公司（PVOIL）代表表示，该公司已集中力量调整并改造各油库的储罐和进出管道，将乙醇燃料储能提升至约4.3万立方米，可保障2个月的需求。PVOIL在最大化利用国内生产乙醇源的同时，还主动开拓来自美国和巴西的进口渠道。由PVOIL调配的各款生物质汽油均达到企业标准，符合越南国家技术规范（QCVN）。目前，这两家大型企业在经营E10汽油的同时，仍继续维持E5RON92生物质汽油的销售。





社会各界达成共识 消费者信心显著提升





尽管实际上E10乙醇汽油的油耗高于传统矿物汽油，但因其能带来环境保护和能源安全效益，运输企业代表仍对这一重大主张表示赞同。企业建议国家出台更合理的E10汽油价格政策，以弥补车辆的油耗损失。

值得一提的是，在推行1个月后，市场对E10汽油质量的信心明显改善，消费者反馈积极，车辆运行稳定且未出现异常迹象。越南工贸部表示，目前在越南正规生产、组装、进口和分销的绝大多数汽油车型，均已被确认符合QCVN国家技术规范所规定的相关技术指标，兼容E5和E10汽油。

越南汽车、摩托车、自行车协会表示，越南的E10生物质汽油已按照TCVN 8401:2024国家标准进行检测并发布，符合ASTM和ISO等国际标准，确保兼容现代点燃式发动机。

越南摩托车制造商协会（VAMM）也透露，其会员车企旗下的主流车型基本兼容E10RON95生物质汽油。在越南正全力迈向碳中和与绿色交通发展目标的背景下，E10汽油发挥着可行性解决方案的作用，能够有效利用现有的车辆基础设施。





需继续跟踪落实E10汽油价格机制

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在取得积极成果的同时，也出现了一些亟待解决的困难，如国内乙醇供应尚无法完全满足长期需求、部分调配设施运行尚未同步以及部分消费者仍存在顾虑心理。为此，工贸部正配合相关部门，严密监控供需动态；督促各调配设施按既定路线图投入运行；在加强燃料质量管控的同时，加大信息宣传力度，确保各项检测结果公开透明，以提升民众和企业对E10生物质汽油效益与安全性的认知。（完）

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