环保

制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社
在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。图自越通社

越通社西宁省——在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。

黑婆山不仅是西宁省著名的旅游目的地，也是保存着具有很高生物多样性价值的天然森林生态系统的区域。在山地天然林内，多种野生动物仍稳定地生存着，其中包括黑腿白臀叶猴（Pygathrix nigripes），这是受到国际高度关注的珍稀灵长类物种。

近日，在由黑婆山国家旅游区管理委员会举行的“黑婆山文化历史林区第66小区黑腿白臀叶猴现状与保护方案”研讨会上，各科学家、保护专家及管理机构代表对该区域物种的种群现状进行评估。

自然保护与发展中心物种保护处处长武青松表示，调查结果已记录黑腿白臀叶猴种群现状，绘制其分布图，并识别主要威胁因素，从而为制定相应保护措施提供依据。

据自然保护与发展中心报告，通过居民访谈、考察路线、相机陷阱和配备热成像摄像机的无人机等方法，共记录到6个群体，总计118只黑腿白臀叶猴栖息于黑婆山天然林区域。

vnanet-potal-bao-ton-quan-the-cha-va-chan-den-o-nui-ba-den-8841402.jpg
黑婆山是黑腿白臀叶猴的栖息地。图自越通社

除黑腿白臀叶猴外，研究团队还在调查区域发现了多种其他野生动物。这表明黑婆山森林生态系统仍为多种本地物种提供重要栖息地，对维持东南部地区生物多样性作出贡献。

基于上述研究结果，各科学家提出了黑婆山黑腿白臀叶猴的长期保护措施，包括提升社区认知、减少对野生动物的负面干扰、增设宣传与警示标识、加强巡护与森林保护力度、严格管理将所救护动物放归该区域的活动、加强对该种群的长期监测与研究工作。

在森林管理与生物多样性保护方面，西宁省林政分局建议加强林政力量、森林管理单位、地方政府及保护组织之间的协调配合，共同监测种群动态、保护自然栖息地，严厉打击猎捕、设陷、圈养、运输及非法买卖野生动物等行为。同时继续加大宣传力度，提高公众对黑腿白臀叶猴的保护价值及生物多样性保护重要性的认识，同时推动生态旅游可持续发展。

初步调查结果已为黑婆山黑腿白臀叶猴种群现状勾勒出较为全面的图景，为西宁省未来持续推进森林管理与保护、野生动物保护及区域生物多样性保护工作奠定了重要基础。（完）

越通社
#Nghị quyết 72 #Sức khỏe #NQ 72 #黑腿白臀叶猴 #栖息地 #西宁省 #黑婆山 #野生动物 #生态系统 西宁省
关注 VietnamPlus

健康越南

相关新闻

珍稀的斑嘴鹈鹕时隔6年再次现身同塔省鸟栖国家公园。越通社发

保护野生动物工作取得积极成效

多年来，越南生物多样性丧失问题日益严峻。曾经栖息着数千种鸟类、包括众多被列入《世界濒危物种红色名录》的珍稀鸟类的田地、森林和湿地不断从自然环境中消失。

职能力量接收由人民移交的猴子。图自越通社

社区携手共护野生动物

2026年前5月，嘉莱省的昆卡京（Kon Ka Kinh）国家公园累计接收并成功救护近100只珍稀濒危野生动物个体，包括爪哇穿山甲、倭蜂猴、猕猴亚、豚尾猴、黄颊长臂猿、野猫、南亚陆龟、水巨蜥等。

同塔梅生态保护区占地面积超过106公顷，并即将扩建至60公顷。图自越通社

守护“绿色家园”，推动可持续发展：地方的行动

越南农业与环境部表示，近年来，越南在自然保护、生态系统修复以及推动人与自然和谐发展方面取得了积极进展。然而，生物多样性仍面临生态退化、气候变化以及非法猎捕和野生动物贸易等多重挑战。

更多

7月3日17时1号台风移动路径。图自越通社

全力应对今年第一号台风“美莎克”

7月3日，国家民事防护指导委员会向东北部各省市及清化省人民委员会，国防部、公安部、农业与环境部、建设部、工贸部、外交部、科技部，越南电视台、越南之声广播电台、越南通讯社下发第27/CĐ-BCĐ-BNNMT号通知，要求主动应对今年第一号台风及台风过后的暴雨洪涝灾害。

越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协发表讲话。图自越通社

国家民事防护指导委员会：应对一号台风不可掉以轻心

7月3日下午，越南国家民事防护指导委员会、农业与环境部副部长阮煌协与海防、宣光、宁平、谅山、兴安、北宁、高平、广宁等8个省市召开线上线下相结合会议，部署一号台风及台风后暴雨洪涝应对工作。他强调决不能掉以轻心，要主动采取各项措施，确保人民群众生命财产安全。

边防部队协助渔民躲避第一号台风。图自越通社

应对一号台风：广宁省暂停海上船只运营

面对第一号台风（美莎克-Maysak）的发展态势，7月3日，广宁省农业与环境厅向各有关厅局及沿海地方人民委员会下发紧急通知，要求暂停为在该省海域活动的各类水上交通工具签发许可，以确保安全。

得农UNESCO世界地质公园中的瀑布。图自越通社

保护得农UNESCO世界地质公园遗产

考察团对得农UNESCO世界地质公园内41处具有地质、旅游及文化价值的地点进行了考察，并指出需进一步完善和调整多项内容，以保护和传承地质公园的核心价值。

附图。图自越通社

E10生物汽油在全国推行1个月实现良好开局

在全国推行销售E10生物汽油1个月后，市场释放出诸多积极信号，特别是社会各界对可持续能源转型主张达成了高度共识，消费者对生物质汽油质量的信任度也显著提升。

芹椰红树林。图自越通社

越南碳市场加速成型 新机遇不断涌现

自6月29日起，越南国内碳市场正式进入试点运营阶段。这是越南发展绿色金融，推动企业绿色转型，提升越南作为先行应对气候变化国家的国际地位，助力践行到2050年实现净零排放（Net Zero）目标的重要里程碑。

研讨会场景。图自越通社

增强农村老年人生计以应对气候变化

6月26日，越南科学社会翰林院旗下人类、家庭与性别研究所与各合作伙伴配合，在河内以线上线下相结合方式，共同举办了“增强农村老年人生计：基于权利的路径以及老年人在恢复湄公河下游地区生物多样性、气候韧性和可持续农业-食品系统中的作用”研究项目启动仪式暨数据收集工具开发研讨会。

预计2026年最后几个月的月均气温比多年平均水平有偏高趋势，高温天气的出现天数可能多于多年平均水平并多于2025年。图自越通社

强化防灾减灾预警能力助力实现可持续发展

越南农业与环境部气象水文局23日上午同联合国开发计划署（UNDP）驻越代表机构配合举办了“2026年水文气象形势预报预警”会议。此次活动由加拿大政府通过UNDP实施的“越南沿海社区适应气候变化”项目提供资助。

塔省鸟栖国家公园里的赤颈鹤。图自越通社

越泰携手为赤颈鹤保护注入新动力

越通社驻泰国记者报道，6月22日，越泰保护合作计划框架内2026年第二批6只赤颈鹤交接仪式在泰国那空叻差是玛省那空叻差是玛动物园举行。这是2022—2032年阶段同塔省鸟栖国家公园赤颈鹤保护与发展项目中的第二次移交。

资料图：越南绿皮柚子已正式进军澳大利亚市场。图自越通社

越南农产品出口遭遇极端天气考验

越南农业部门设定2026年农产品出口额为730亿至740亿美元的目标。然而，受厄尔尼诺现象影响，年末数月的天气变化和自然灾害风险形势令人担忧，可能对这一目标的实现产生直接影响。

重2.5公斤的爪哇穿山甲。图自越通社

广义省：四只珍稀野生动物被放归自然

6月22日，朱莫雷（Chư Mom Ray）国家公园生态旅游与生物多样性保育中心联合职能部门及地方政府，成功将四只珍稀野生动物放归自然。其中包括一只巨蜥、一只穿山甲、一只缅甸陆龟和一只凹甲陆龟。

宁平省海盛乡防灾工程正逐步得到完善。图自越通社

筑牢防灾减灾人民防线 提高自然灾害防范应对能力

据越南农业与环境部堤防与防灾管理局的统计数据显示，2020—2025年阶段，全国各地自然灾害频发，造成的损失程度日益严重。平均每年因灾死亡失踪人数超过300人，经济损失超过45万亿越盾，较2015—2019年阶段增长约167%。特别是2024年，因灾死亡失踪人数为519人，创下自2007年以来的最高纪录；2025年的经济损失预计达104.733万亿越盾，为有史以来最高水平。

全国在用电动汽车超37万辆。图自Vietnam+

全国在用电动汽车超37万辆

截至2026年5月底，全国在用电动汽车总数已达374816辆。这一转型在私家车和公共旅客运输领域的表现最为明显。