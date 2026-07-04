制定黑婆山黑腿白臀叶猴保护战略

越通社西宁省——在越南西宁省黑婆山的天然森林生态系统中，黑腿白臀叶猴种群稳定地生活，丰富了森林独特的生物多样性价值。近期调查结果提供了重要科学依据，为制定这一珍稀灵长类动物长期保护战略奠定了基础。



黑婆山不仅是西宁省著名的旅游目的地，也是保存着具有很高生物多样性价值的天然森林生态系统的区域。在山地天然林内，多种野生动物仍稳定地生存着，其中包括黑腿白臀叶猴（Pygathrix nigripes），这是受到国际高度关注的珍稀灵长类物种。



近日，在由黑婆山国家旅游区管理委员会举行的“黑婆山文化历史林区第66小区黑腿白臀叶猴现状与保护方案”研讨会上，各科学家、保护专家及管理机构代表对该区域物种的种群现状进行评估。



自然保护与发展中心物种保护处处长武青松表示，调查结果已记录黑腿白臀叶猴种群现状，绘制其分布图，并识别主要威胁因素，从而为制定相应保护措施提供依据。



据自然保护与发展中心报告，通过居民访谈、考察路线、相机陷阱和配备热成像摄像机的无人机等方法，共记录到6个群体，总计118只黑腿白臀叶猴栖息于黑婆山天然林区域。



黑婆山是黑腿白臀叶猴的栖息地。图自越通社

除黑腿白臀叶猴外，研究团队还在调查区域发现了多种其他野生动物。这表明黑婆山森林生态系统仍为多种本地物种提供重要栖息地，对维持东南部地区生物多样性作出贡献。



基于上述研究结果，各科学家提出了黑婆山黑腿白臀叶猴的长期保护措施，包括提升社区认知、减少对野生动物的负面干扰、增设宣传与警示标识、加强巡护与森林保护力度、严格管理将所救护动物放归该区域的活动、加强对该种群的长期监测与研究工作。



在森林管理与生物多样性保护方面，西宁省林政分局建议加强林政力量、森林管理单位、地方政府及保护组织之间的协调配合，共同监测种群动态、保护自然栖息地，严厉打击猎捕、设陷、圈养、运输及非法买卖野生动物等行为。同时继续加大宣传力度，提高公众对黑腿白臀叶猴的保护价值及生物多样性保护重要性的认识，同时推动生态旅游可持续发展。



初步调查结果已为黑婆山黑腿白臀叶猴种群现状勾勒出较为全面的图景，为西宁省未来持续推进森林管理与保护、野生动物保护及区域生物多样性保护工作奠定了重要基础。（完）