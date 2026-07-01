通过OCOP标准提升社区旅游价值

越通社河内——越南政府总理日前签发关于颁布“一乡一品”（OCOP）产品评级标准体系及流程的第26/2026/QĐ-TTg号决定。值得注意的是，社区旅游、生态旅游服务及旅游景点继续被确定为参与评级的六大类产品之一。



这是规范质量、为推动各社区旅游目的地朝着专业、可持续和富有本土特色方向发展注入动力的契机。



据农业与环境部统计，目前全国共有约600个农业和乡村旅游模式，但仅有200多个关于社区旅游服务和旅游景点的OCOP产品被评为三星级以上。



实际表明，OCOP旅游仍存在自发性强、缺乏品牌且质量参差不齐等问题。因此，根据第26/2026/QĐ-TTg号决定出台的评价标准体系进行评级是一项战略举措，旨在倒逼各目的地全面升级以达到3星至5星级标准。



该框架体系的应用有助于消除零星散乱的现状，通过文化价值和专业体验进行品牌定位。达到OCOP标准还将带来国家级宣传推广、获取资金及基础设施扶持等诸多机遇，从而提高群众收入并实现可持续发展。



2025年1月，“泰海村岱族文化旅游”产品获评国家级五星级OCOP产品。图自vneconomy.vn

从和平省乐村（Bản Lác）、广南省茶桂蔬菜村（Trà Quế）、太原省泰海文化村（Thái Hải）、莱州省辛溪湖（Sin Suối Hồ）等诸多成功的旅游模式来看，可以看出，OCOP发展方向已助力各目的地形成了旅游、农业与文化之间的联动链条；从而创造综合价值，有助于提高劳动生产率和农产品价值，为完成新农村建设各项目标作出贡献。



亚洲旅游发展研究院院长范海琼在对多个成功的OCOP旅游目的地进行深入研究后指出，这些模式的共同点在于善于通过“本土化”来打造差异化优势。此外，这些目的地都获得了当地民众的高度共识，并通过合作社或合作组实现了紧密的组织管理。高效的治理有助于维持价格、环境卫生和服务质量的稳定，从而避免因过度商业化而破坏其原有美感的“陷阱”。



在数字时代中，将科技融入旅游已成为必然要求。各目的地需要建设自动讲解系统和数字化地图，并有效利用社交媒体渠道，以最真实的方式讲述自己的文化故事。与此同时，每位村民既要成为专业的服务从业者，又要保持真诚与淳朴。这正是留住游客并为OCOP旅游产品创造可持续吸引力的关键所在。（完）