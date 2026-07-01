法律面前 在越外国人违法无“例外”

越通社庆和省——庆和省正步入夏季旅游高峰期，游客到访量快速增长。芽庄沿海街区外国游客络绎不绝，旅游服务一派红火。近期，有关治安秩序、暂住管理以及部分外国人遵守法律意识的问题，对职能部门提出紧迫要求。



目前，庆和省境内常态化暂住的外国人达8万至8.5万人。外国人入境庆和省主要以旅游、投资、工作等为目的。其中，绝大多数人都有使用摩托车和汽车参与交通的需求。



周末晚间，越通社记者随同庆和省公安厅交通警察队巡逻组，对芽庄市中心各条道路进行了实地考察。在执行任务的仅一个多小时内，职能部门就发现了多起外国人驾驶摩托车违反交通法规的案件。



据报告，年初以来，庆和省已发生与外国人有关的16起交通事故。主要原因在于摩托车租赁环节缺乏监管，未对有效的驾驶证进行检查。



面对这一形势，当地政府已强化管理工作，处理违规商家，并要求严查租车游客的证件。该省同时还加大法律宣传力度，确保营造安全、友好的旅游环境。



据庆和省公安厅副厅长黎光勇大校介绍，工作人员在参与处理外国游客违规案件时，必须保持得当的作风与言行举止，以确保外国人的安全。



职能部门将对故意违规者进行严肃处理；对不了解法律者则开展宣传教育以引导其良好遵守。通过此举，在国际游客和朋友心中树立起庆和芽庄亲善友好的形象以及越南人民公安战士的美好形象。（完）

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