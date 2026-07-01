泰国全力推进电子政务建设

越通社曼谷——据越通社驻曼谷记者报道，自7月1日起，泰国商业部商业发展厅（DBD）全面转向电子政务，并在“新设公司与合伙企业注册”以及“终止纸质法人信息服务”两大领域实现全流程数字化。



泰国商业发展厅厅长普蓬表示，该厅自2025年10月1日起，历时9个月加速研发“DBD Biz Regist”电子法人注册系统。该系统充分顺应数字化用户习惯，以操作便捷、界面友好、运行高效为设计导向，力求实现线上办理时长不高于线下窗口办理或纸质申请的目标。



普蓬厅长补充道，2026年6月，仅就新设机构而言，通过“DBD Biz Regist”在线商业注册系统办理法人注册的用户达7146人，占新注册总数的95.04%；而窗口现场注册仅有373例，占4.96%。相比之下，2025年9月的在线申请量仅为6273例，占新注册总数的76.95%，而现场注册则高达1879例，占23.05%。





从整体商业注册数据来看，泰国77个府中有28个府份的‘DBD Biz Regist’系统使用率已达100%，实现了窗口现场‘零注册’。



上述统计数据反映出用户对“DBD Biz Regist”服务系统已具备极高的就绪度。因此，泰国商业发展厅将2026年7月1日定为正式确立之日，届时新设机构的商业注册服务将100%完全通过单一在线渠道提供。（完）