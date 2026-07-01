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印度尼西亚实施强制使用B50生物燃料政策 加强能源安全

越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚将于7月1日起正式实施强制使用B50生物燃料政策（掺混50%棕榈油基生物柴油和50%传统柴油）。这被视为一项具有转折意义的战略举措，旨在今年内彻底停止柴油进口，同时巩固能源安全并提升国家棕榈油产业的附加值。

印度尼西亚西爪哇省德波市的一个加油站。图自越通社
印度尼西亚西爪哇省德波市的一个加油站。图自越通社

越通社河内 ——越通社驻雅加达记者报道，印度尼西亚将于7月1日起正式实施强制使用B50生物燃料政策（掺混50%棕榈油基生物柴油和50%传统柴油）。这被视为一项具有转折意义的战略举措，旨在今年内彻底停止柴油进口，同时巩固能源安全并提升国家棕榈油产业的附加值。

印度尼西亚能源与矿产资源部长巴赫利尔·拉哈达利亚在记者会上表示，B50政策将帮助该国摆脱对进口石油的依赖。目前，印尼柴油总消费量约为每年3900万千升。将生物燃料掺混比例提高至50%将能满足国内巨大的能源需求。

印度尼西亚加查马达大学能源经济学家法赫米·拉迪认为，B50的分销过程不会遇到困难，因为这是此前B40政策的延续。此外，印尼汽车工业协会也进行了技术检测并确认B50完全适用，尤其是针对为适应此类掺混燃料而设计的新车型。

种植园基金管理机构首席执行官艾迪·阿卜杜拉赫曼强调，生物燃料计划不仅是能源安全的工具，也是经济增长的动力。能源与矿产资源部的数据显示，2015-2025年期间，该计划帮助印尼节省了722.9万亿印尼盾的外汇储备，通过粗棕榈油加工创造了114.7万亿印尼盾的附加值，为约1090万劳动者提供了生计支持，并减少了2.28亿吨二氧化碳排放。

然而，专家也指出目前最大的障碍在于价格政策。能源与采矿法律研究中心执行主任比斯曼·巴克蒂亚尔建议，B50的零售价必须具有足够的竞争力以吸引消费者。具体而言，B50的价格需要远低于高端燃油Pertadex的价格（目前为每升24800印尼盾），但必须高于补贴柴油每升6800印尼盾的价格。（完）

越通社
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