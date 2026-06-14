泰国调查大规模个人数据非法买卖指控

越通社河内 —— 越通社驻曼谷记者报道，泰国有关部门正对有关超过3600万份公民个人数据被在线出售的指控展开调查。



泰国数字经济与社会部副部长本提达·颂猜（Boonthida Somchai）表示，已经指示该国个人数据保护委员会办公室与国家安全委员会协调，核实相关信息与数据的真实性，并确认是否发生数据泄露事件。



目前，国家安全委员会已锁定最初发布个人数据出售广告的源头。



有关部门正收集更多相关数据，以确定这些信息为最新泄露，还是源自此前发生的违规事件。



据职能部门表示，尚无证据证实所售数据的准确性，也未发现这些数据与任何特定组织或政府机构有关联。



本提达表示，数字经济与社会部将继续密切监测事态发展。如调查结果证实存在个人数据泄露，该部将依法采取行动，并与相关机构协调，保护受影响公民的信息安全。



参与买卖或分发个人数据的个人将面临严厉处罚，包括最高50万泰铢罚款、最高5年监禁，或两者并罚。



此外，本提达还呼吁掌握大量公民数据的政府机构严格遵守信息安全和数据保护的最高标准。（完）

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