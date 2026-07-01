经济

加强与荷兰伙伴在绿色发展和海洋经济领域的合作

7月1日，金瓯省人民委员会副主席黎文史会见了到访的荷兰王国驻胡志明市总领事赖莎·马尔托（Raïssa Marteaux）女士。

金瓯省人民委员会副主席黎文史会见了到访的荷兰王国驻胡志明市总领事赖莎·马尔托。图自越通社
金瓯省人民委员会副主席黎文史会见了到访的荷兰王国驻胡志明市总领事赖莎·马尔托。图自越通社

越通社河内——7月1日，金瓯省人民委员会副主席黎文史会见了到访的荷兰王国驻胡志明市总领事赖莎·马尔托（Raïssa Marteaux）女士。

会见中， 金瓯省人民委员会副主席黎文史表示，金瓯省是遭受气候变化影响较深的地区，但同时也是越南全国最大的养虾区，面积约41.8万公顷。因此，该省始终将发展绿色、循环、低排放的虾类产业确立为长期目标。过去一段时间，在荷兰政府及各伙伴的同行与支持下，多项合作项目已在金瓯省得到有效落实。

当前，金瓯省正集中力量推进多项重点基础设施建设，包括鸿快（Hòn Khoai）军民两用综合港、五根（Năm Căn）经济区、LNG液化天然气发电与风电项目以及升级改造金瓯机场。这些领域恰是荷兰拥有丰富经验和独特优势，为双方继续在海洋经济、物流及可再生能源等领域深化合作开辟了诸多机遇。

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金瓯省始终将发展绿色、循环、低排放的虾类产业确立为长期目标。图自越通社


金瓯省人民委员会副主席黎文史强调，金瓯省将继续为荷兰各组织和企业开展投资、落实高效项目创造便利条件，助力推动双方合作关系不断走深走实、行稳致远。

赖莎·马尔托女士对过去一段时间荷兰与金瓯省的合作成果给予高度评价，特别是关于支持虾类产业朝着绿色、减排及适应气候变化方向发展的协助项目。她强调，越南与荷兰是重要合作伙伴，在可持续农业发展导向方面具有诸多共同点，同时希望在未来一段时间继续扩大与金瓯省合作。


值此机会，赖莎·马尔托女士邀请金瓯省领导及该省水产企业参加预计于2026年8月30日至5月9日在荷兰举行的全球虾业论坛（Global Shrimp Forum）。金瓯省人民委员会副主席也郑重邀请荷兰总领事馆及荷兰企业出席2026年金瓯虾类文化节（Festival Tôm Cà Mau），以开展实地考察，并增强双方投资对接与贸易合作。（完）



越通社
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