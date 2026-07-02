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自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查

根据政府总理2026年6月22日签发的第1116/QĐ-TTg号决定，自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查。

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#老年人 #健康 #民生保障 #医疗卫生
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越南—新纪元

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自2026年起越南老年人每年至少可免费体检一次。图自越通社

自2026年起越南老年人每年至少可免费体检一次

根据新决定，从2026年起，越南老年人每年至少享受一次免费定期健康检查或筛查，并建立健康档案进行跟踪管理。目标是到2030年，至少90%的老年人得到癌症、心血管、高血压、糖尿病、慢性阻塞性肺病和痴呆等非传染性疾病的发现、治疗和管理。

胡志明市自2017年起正式进入"人口老龄化"阶段。图自越通社

胡志明市老年人口超过150万人

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