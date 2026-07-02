自2026年起老年人每年至少可享受一次免费定期健康检查或疾病筛查

6月26日，越南科学社会翰林院旗下人类、家庭与性别研究所与各合作伙伴配合，在河内以线上线下相结合方式，共同举办了“增强农村老年人生计：基于权利的路径以及老年人在恢复湄公河下游地区生物多样性、气候韧性和可持续农业-食品系统中的作用”研究项目启动仪式暨数据收集工具开发研讨会。