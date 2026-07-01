苏林：科技转型须创造出具体产品与切实价值

越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林主持会议。

苏林在会上发表指导性讲话时评价称，第57号决议落地实施18个月后已推动整个政治体系在思想认识和行动上发生积极转变，体制机制和政策不断完善，诸多堵点、难点问题得到解决，多项有利于科技发展、创新和数字化转型的新机制逐步形成，对国家新发展阶段具有战略意义。

苏林指出，过去一段时间，我们重点夯实了基础，下一阶段必须着力从建立机制向创造产品转变，从完成任务向创造价值转变，从做好准备向直接服务国家发展转变。

苏林要求今后把贯彻落实第57号决议同落实越共十四大决议紧密结合起来；强调如果越共十四大决议是国家新发展阶段的战略蓝图，那么第57号决议就是推动这一蓝图变为现实的重要引擎之一。必须深刻认识到，科技、创新和数字化转型是新发展模式、新增长模式的主要动力。这不仅是一种选择，更是实现国家两个百年目标的必由之路。

苏林要求，必须从“完成各项工作”转向“创造出产品”的思维。从现在起，第57号决议各项任务只有在形成具体成果，具备可验证的数据，实际用户获得可量化的使用成效时才能被视为完成。

在国家数字化转型方面，除了推进政治体系数字化转型外，同样重要的是大力推进企业和全社会数字化转型，推动数字经济和数字社会发展。

在科技和创新方面，苏林要求集中优势资源攻关，实现战略技术自主掌握并将其发展成为具体产品，尤其是人工智能（AI）、大数据（Big Data）、机器人与自动化、生物技术与生物医学、新材料与新能源、半导体芯片、网络安全与量子技术、无人飞行器、海洋及地下技术等。

苏林明确指出，要高度重视保障网络安全、信息安全、数据安全和国家主权；强调不能以牺牲安全为代价谋求发展，也不能因担忧风险而放缓创新进程。

为做好长期人才准备，苏林要求从即将到来的新学年开始，教育培训部门、高等院校及职业培训机构要重新审视培训课程，优先战略技术专业，加强数字技能培训、数字化转型能力、创新能力、人工智能应用能力建设；必须将今天的人才准备视为明天的国家竞争力。（完）