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越共中央总书记、国家主席苏林：以更加坚定决心有力举措务实作风推动第57号决议取得实际实效

7月1日下午，越共中央政治局在河内召开2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议一年半实施情况初步总结会议。

越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林在会上发言。图自越通社
越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林在会上发言。图自越通社

越通社河内——7月1日下午，越共中央政治局在河内召开2024年12月22日签发关于实现科学技术、创新与国家数字化转型突破性发展的第57号决议一年半实施情况初步总结会议。

会议在国会大厦以线下方式举行，并通过线上方式与中央各部委、各部门、团体及全国各省市、乡坊、特别行政区的3662个分会场进行视频连线，超过56.8万名代表与会。

越共中央总书记、国家主席、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会主任苏林主持会议。

与会代表听取了中央办公厅主任、中央科技发展、创新和数字化转型指导委员会副主任阮海宁作关于贯彻落实第57号决议一年半情况的初步总结报告简报以及政治局和书记处关于一年半工作初步总结的指示精神与观看专题纪录片，

苏林在会上发表指导性讲话时评价称，第57号决议落地实施18个月后已推动整个政治体系在思想认识和行动上发生积极转变，体制机制和政策不断完善，诸多堵点、难点问题得到解决，多项有利于科技发展、创新和数字化转型的新机制逐步形成，对国家新发展阶段具有战略意义。

苏林指出，过去一段时间，我们重点夯实了基础，下一阶段必须着力从建立机制向创造产品转变，从完成任务向创造价值转变，从做好准备向直接服务国家发展转变。

苏林要求今后把贯彻落实第57号决议同落实越共十四大决议紧密结合起来；强调如果越共十四大决议是国家新发展阶段的战略蓝图，那么第57号决议就是推动这一蓝图变为现实的重要引擎之一。必须深刻认识到，科技、创新和数字化转型是新发展模式、新增长模式的主要动力。这不仅是一种选择，更是实现国家两个百年目标的必由之路。

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会议场景。图自越通社

苏林要求，必须从“完成各项工作”转向“创造出产品”的思维。从现在起，第57号决议各项任务只有在形成具体成果，具备可验证的数据，实际用户获得可量化的使用成效时才能被视为完成。

在国家数字化转型方面，除了推进政治体系数字化转型外，同样重要的是大力推进企业和全社会数字化转型，推动数字经济和数字社会发展。

在科技和创新方面，苏林要求集中优势资源攻关，实现战略技术自主掌握并将其发展成为具体产品，尤其是人工智能（AI）、大数据（Big Data）、机器人与自动化、生物技术与生物医学、新材料与新能源、半导体芯片、网络安全与量子技术、无人飞行器、海洋及地下技术等。

苏林明确指出，要高度重视保障网络安全、信息安全、数据安全和国家主权；强调不能以牺牲安全为代价谋求发展，也不能因担忧风险而放缓创新进程。

为做好长期人才准备，苏林要求从即将到来的新学年开始，教育培训部门、高等院校及职业培训机构要重新审视培训课程，优先战略技术专业，加强数字技能培训、数字化转型能力、创新能力、人工智能应用能力建设；必须将今天的人才准备视为明天的国家竞争力。

中央政治局已决定将各级党委中具有科学技术专业水平的干部比例从5%提升至10%至15%。苏林指出，中央和各地方各级党委、党组织须制定培训和培养计划，提前储备干部力量，以满足这一要求。

苏林强调，全球科技竞争正在加速，谁不能及时跟上步伐就会被抛在后面，而且差距将会越来越大。他指出，要以更加坚定的决心、更加有力的举措、更加扎实的作风，毫无拖延地推动第57号决议取得实绩实效。（完）

越通社
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