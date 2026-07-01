国会主席陈青敏：建设主动、精干、现代化的对外安全力量

越通社河内——7月1日下午，越共中央政治局委员、国会主席陈青敏出席对外安全力量传统日80周年（1946.7.12 – 2026.7.12）纪念仪式，并向对外安全力量授予胡志明勋章。



经过80年的建设与成长，对外安全力量始终展现出坚定的政治本色，绝对忠于党、祖国和人民，立下了许多战功，为维护国家安全、保卫党、国家和人民以及社会主义制度做出了贡献。在革新和国际融入时期，该力量主动掌握情况、及早预判，就维护国家安全提出了许多战略性建议和决策建议，为保卫祖国事业做出贡献。



陈青敏在仪式上代表党和国家领导人表彰对外安全力量的成绩，同时要求该力量继续继承和发扬英雄传统，切实做好各项重点任务。



陈青敏强调，对外安全力量必须绝对忠于党、祖国和人民；始终坚持党的绝对领导、直接领导、全面领导原则，直接接受中央公安党委和公安部领导；同时加强与各有关力量、部委、行业和地方的密切协作。按照越共中央总书记、国家主席苏林的要求，对外安全力量必须始终成为保卫党、国家、社会主义制度和人民安宁生活的锋利“宝剑”和坚实“盾牌”。



陈青敏发表讲话。图自越通社

陈青敏要求对外安全力量主动开展业务措施，加强对国际和地区形势的收集、分析和预判；防范干预、影响政策的图谋；向党和国家参谋合适的对策，防止陷入被动、措手不及的局面，同时及时发现并消除境外和网络空间危害国家安全的风险。



此外，对外安全力量需要继续革新思维和工作方式；建设正规、精干、现代化的力量；注重培养具有政治定力、业务精通、外语和国际法律能力过硬、掌握现代技术的干部队伍。在尊重独立、主权和国家利益的基础上，加强务实、高效的国际安全合作。



陈青敏向对外安全力量授予胡志明勋章，表彰其为党和民族的革命事业做出的贡献；同时代表越共中央总书记、国家主席苏林向对外安全力量赠送“胡伯伯归故里”雕像。（完）