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青年一代赓续越老特殊友谊

7月1日，越南祖国阵线中央委员会在岘港市举行仪式，欢迎老挝首都万象老越阮攸双语学校优秀师生代表团于6月29日至7月3日来访。

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越南祖国阵线中央委员会副主席黄公始在见面会上发表讲话。图自越通社

越通社岘港——7月1日，越南祖国阵线中央委员会在岘港市举行仪式，欢迎老挝万象首都老越阮攸双语学校优秀师生代表团于6月29日至7月3日来访。

越南祖国阵线中央委员会副主席黄公始在见面会上表示，越南党、国家和祖国阵线始终深切关怀海外越南人群体，其中包括旅居老挝的越南人；同时希望老越阮攸双语学校继续成为维护越南语、民族文化以及继续发挥桥梁作用，传承越老特殊友谊。

黄公始表彰了在教学和研究中取得优异成绩的教师们以及代表学校数千名学生的优秀学子们赴越探访祖籍国。此访是一段有意义的旅程，帮助师生们更深刻地了解越南民族的历史、文化以及建国卫国的斗争传统。

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越南祖国阵线中央委员会领导与老越阮攸双语学校优秀师生代表团合影留念。图自越通社


长期以来，旅居老挝的越南人社群长期与越老两国人民保持着深厚联系，始终团结一致、遵守所在国法律，为老挝国家发展以及越老友谊作出了诸多积极贡献。除了作为两国人民之间桥梁的作用外，旅居老挝越南人群体还积极传承越南语和越南文化，将爱国之情和民族自豪感传承给年轻一代。

其中，老越阮攸双语学校不断努力在旅老越南人群体中维护和传播越南语及越南文化，同时培养了许多代学生成为对社会有用的公民。

老越阮攸双语学校校长喜文香彭坎梅表示，在建设和发展过程中，学校始终得到两党、两国领导人、各部委、地方以及越老两国组织的关心支持。这是全体干部和教师不断努力提高教育质量、营造友善学习环境的动力，帮助学生既精通越南语，又了解和珍惜越老两国的历史文化。

2027年是越老建交65周年和《越老友好合作条约》签署50周年。这将是年轻一代继续继承、维护和发扬越老特殊关系宝贵价值的契机。

此前，老越阮攸双语学校优秀师生代表团已前往长山烈士陵园、9号公路国家烈士陵园、广治古城上香缅怀英烈们；参观了顺化古都、顺化国学以及与胡志明主席生平和事业相关的历史博物馆，随后前往岘港市参观。（完）

越通社
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