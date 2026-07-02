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自6月29日起，《河内首都总体规划（百年愿景）》展正式亮相，通过大型沙盘与3D Mapping投影技术，全景呈现首都未来百年发展蓝图，并向公众开放参观。图自 越通社《Vietnam+》
自6月29日起，《河内首都总体规划（百年愿景）》展正式亮相，通过大型沙盘与3D Mapping投影技术，全景呈现首都未来百年发展蓝图，并向公众开放参观。图自 越通社《Vietnam+》
这是河内博物馆专门面向市民和企业打造的展示空间，集中介绍首都未来发展规划。图自 越通社《Vietnam+》
这是河内博物馆专门面向市民和企业打造的展示空间，集中介绍首都未来发展规划。图自 越通社《Vietnam+》
展区还设置了大型展板，系统展示河内在不同历史时期的城市规划，以及首都发展历程和行政区划扩展进程。图自 越通社《Vietnam+》
展区还设置了大型展板，系统展示河内在不同历史时期的城市规划，以及首都发展历程和行政区划扩展进程。图自 越通社《Vietnam+》
展示首都交通发展规划的沙盘模型。图自 越通社《Vietnam+》
展示首都交通发展规划的沙盘模型。图自 越通社《Vietnam+》
规划覆盖河内市全部行政区域，总面积约3359.84平方公里，预计到2035年人口规模将达到1400万至1500万人，到2065年增至1700万至1900万人。图自 越通社《Vietnam+》
规划覆盖河内市全部行政区域，总面积约3359.84平方公里，预计到2035年人口规模将达到1400万至1500万人，到2065年增至1700万至1900万人。图自 越通社《Vietnam+》
规划对各重点领域进行了详细布局和设计。图自 越通社《Vietnam+》
规划对各重点领域进行了详细布局和设计。图自 越通社《Vietnam+》
此外，博物馆还展出了河内市部分重点项目的设计图纸和模型。图自 越通社《Vietnam+》
此外，博物馆还展出了河内市部分重点项目的设计图纸和模型。图自 越通社《Vietnam+》
河内市部分重点项目模型。图自 越通社《Vietnam+》
河内市部分重点项目模型。图自 越通社《Vietnam+》
河内市部分重点项目模型。图自 越通社《Vietnam+》
河内市部分重点项目模型。图自 越通社《Vietnam+》
河内市部分重点项目模型。图自 越通社《Vietnam+》
河内市部分重点项目模型。图自 越通社《Vietnam+》
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《河内首都总体规划（百年愿景）》亮相 沉浸式展览抢先看

《河内首都总体规划（百年愿景）》专题展于6月29日至8月29日在河内博物馆举行。

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#首都 #百年规划

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