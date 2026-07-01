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越南加强与西非各国的合作关系

应尼日利亚外交部邀请，从6月29日至30日，越南外交部副部长黎英俊对尼日利亚首都阿布贾进行工作访问。

黎英俊副部长和尼日利亚外交部常务秘书杜诺马·乌马尔·艾哈迈德。图自越通社
黎英俊副部长和尼日利亚外交部常务秘书杜诺马·乌马尔·艾哈迈德。图自越通社

越通社河内——应尼日利亚外交部邀请，从6月29日至30日，越南外交部副部长黎英俊对尼日利亚首都阿布贾进行工作访问。访问期间，黎英俊分别同尼日利亚外交部常务秘书杜诺马·乌马尔·艾哈迈德（Dunoma Umar Ahmed）举行会谈，与外交部国务部长索拉·埃尼卡诺莱耶（Sola Enikanolaiye）、联邦工业贸易与投资部常务秘书克里斯·奥萨·伊索克普温武（Chris Osa Isokpunwu）举行工作会谈；同时访问西非国家经济共同体（ECOWAS）总部，并同西共体委员会主席奥马尔·阿利乌·图雷（Omar Alieu Touray）举行工作会谈。

在各场会见中，双方高度评价越南与尼日利亚建交50年（1976-2026）来的合作成果，特别是经济领域。尼日利亚目前是越南在非洲的第三大贸易伙伴，2025年双边贸易额近11亿美元。然而，双方认为合作成果仍与两国总人口约3.5亿、经济互补性强的潜力不相称。双方也一致同意加强在各多边论坛上的磋商、协调与相互支持，特别是在联合国、非盟、西共体和东盟框架内。

黎英俊强调越南始终重视与非洲各国的关系，其中尼日利亚是优先合作伙伴，是进入该地区市场的重要门户。

在与尼日利亚外交部常务秘书杜诺马·乌马尔·艾哈迈德的会谈中，双方一致同意推动各级代表团互访，建立两国外交部政治磋商机制，构建各专业合作机制，并谈判签署各项协议，为经济、贸易、投资、农业、石油天然气、矿产开发、国防安全等领域的合作创造便利框架。

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黎英俊副部长同西共体委员会主席奥马尔·阿利乌·图雷（Omar Alieu Touray）举行工作会谈。图自越通社

尼日利亚外交部国务部长索拉·埃尼卡诺莱耶和外交部常务秘书杜诺马·乌马尔·艾哈迈德希望越南分享发展经验，鼓励越南企业界在工业、加工、制造、矿产开采、制药、纺织、能源、信息和通信、基础设施建设等领域投资尼日利亚。

联邦工业贸易与投资部常务秘书克里斯·奥萨·伊索克普温武同意推动尽早成立双边混合贸易小组委员会，就启动双边自由贸易协定谈判的可能性、市场开放、进出口商品多元化以及处理越南贸易逆差等问题进行交流。

在与西共体委员会主席奥马尔·阿利乌·图雷的工作会议中，黎英俊强调，越南视西非为对非合作政策中的重点地区，希望与西共体建立正式关系，以推动在农业、维和、冲突后重建、数字化转型和电信等领域的合作。西共体委员会主席表示支持双方谈判并签署越南外交部与西共体委员会合作谅解备忘录，以加强越南同西共体及其成员国的关系。（完）

越通社
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