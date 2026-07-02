越共中央总书记、国家主席苏林出席西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年纪念典礼

越通社胡志明市——7月2日上午，胡志明市市委、人民议会、人民委员会、越南祖国阵线胡志明市委员会在胡志明市隆重举行西贡-嘉定市被命名为胡志明市50周年（1976年7月2日 - 2026年7月2日）纪念典礼。



越共中央总书记、国家主席苏林出席纪念典礼并发表重要讲话。



多位现任领导和原领导同志一同出席。



纪念典礼开幕之前，各位代表欣赏了题为“胡志明市——永远闪耀着您的名字”的特别文艺演出。



越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光在典礼上宣读纪念致辞时明确指出，50年前的1976年7月2日，在第六届国会第一次会议开幕式上，国会正式通过决议，将西贡-嘉定市命名为胡志明市。这不仅是一个具有历史意义的决定，还体现了党、国家和人民对敬爱的胡志明主席的深厚感情与无限感恩之情；同时也寄托了在城市与国家共同发展的征程上的信任、期望与责任。



重温半个世纪的光辉历程，胡志明市始终不懈努力，从实践中不断探索符合实际的创新做法，与全国一道完善体制机制和出台政策行动，以推动共同发展。在困难与挑战并存的时期，已成为胡志明市人民特有的优良品格得到了进一步肯定与弘扬。



前路或许仍有荆棘，但渴望越宏伟，意志就必须越坚定；任务越大，就必须以十倍的决心、百倍的行动在实践中加以落实。胡志明市党部、政府和人民愿团结一心，发扬光荣传统，坚决把胡志明市建设得日益文明、现代、情义；继续发挥好火车头作用，为建设和牢牢保护越南社会主义共和国的事业作出应有贡献。



苏林总书记、国家主席发表讲话。图自越通社

苏林在纪念典礼上发表讲话时强调，这是一个具有特别深刻的政治、历史和文化意义的事件；是全党、全民、全军虔诚缅怀伟大的胡志明主席浩瀚功勋的契机；同时向各位革命前辈、英雄烈士、越南英雄母亲，以及为国家独立自由、为南方解放和国家统一事业、为这座以胡伯伯名字命名的城市的成长与发展而奉献和牺牲的同胞、同志、人民武装力量战士、退伍军人和各革命力量表达感恩之情。



苏林明确指出，在推进行政区划调整后，城市的发展空间得到了拓展，规模更大、潜力更大，治理要求也更高。新的胡志明市汇聚了十分重要的优势：不仅是城市、金融、商业和服务的中心，也是工业、科技与创新空间，更是海港、物流、海洋经济、旅游和能源的门户；同时拥有规模庞大、有知识、有责任、有情义的人力资源。我们必须将胡志明市建设成为一个具有区域和国际竞争力的战略性、多中心、多极化的超级大都市。



为了实现这一愿景，新思维、新体制、新基础设施、新治理、新干部队伍以及新的组织实施方式就是决定性因素。“看准了”就要“抓紧干”，突破前行中的障碍，属于哪个层级的权限就由哪个层级负责。绝不能让正确的政策无法落到实处，绝不能让集体责任模糊了个人责任，更不能让巨大的潜力被陈旧的做法所束缚。



在后续阶段，苏林要求胡志明市党部、政府和人民继续建设廉洁、强大、团结、纪律、廉正、行动和为人民服务的党部和政治体制。将特殊体制和机制转化为具体、可量化的发展优势、竞争力以及实际成果。



在空间布局上，要朝着多中心、现代、绿色、智能的方向规划发展空间，并与东南部地区、湄公河三角洲、西原地区、全国及国际紧密相连。基础设施建设须先走一步，但要突出重点、明确要害，确保投资效益；优先发展公共交通、城市铁路、环路、高速公路、海港、物流、数字基础设施、能源、医疗、教育、文化、住房、防涝以及绿色空间。



苏林指出，要大力创新增长模式，将科学技术、创新驱动、数字转型、绿色经济、循环经济和数据经济作为主要动力。胡志明市需要大力发展国际金融中心、高新技术工业、物流、海洋经济、旅游、医疗、教育和文化工业；为大型民营企业壮大、初创企业发展以及年轻人开展创新与奉献营造良好环境。



苏林总书记要求切实照顾好人民的生活，并将其视为发展的最高目标和最切实的衡量标准。将胡志明市建设成为充满活力、富有特色、彰显责任的国际融合中心；同时牢牢捍卫国防安全、社会秩序安全、经济安全、网络安全、数据安全、城市安全以及人身安全。城市越开放、越融合，就越要保持政治稳定、严守纪律以及和平、安全、友好的环境。



50年来，胡志明市谱写了金字招牌的光辉灿烂史诗。苏林坚信，在未来的50年里，胡志明市必将续写更大、更美、更相称、更灿烂的发展新篇章。胡志明市必将强势崛起，成为文明、现代、富有人情的大都市，让“胡志明”这一名字凭借发展成就、文化、人民、愿景以及对祖国的责任而更加熠熠生辉。



出席纪念典礼之前，苏林总书记、国家主席同党、国家、越南祖国阵线中央委员会各位现任领导、原领导同志以及胡志明市领导前往胡志明主席塑像公园，向胡志明主席敬献鲜花，缅怀胡志明主席的丰功伟绩。（完）