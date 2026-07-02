借助新一轮投资浪潮打造“河内人工智能城市”

在投资促进会议上，河内市公布了276个招商引资项目，并与国内外大型企业集团及机构签署50份合作谅解备忘录。其中，大多数合作聚焦基础设施、科技创新及数字基础设施建设，为智慧城市发展奠定坚实基础。

其中，最具代表性的是河内市与CMC科技集团签署的2026—2030年合作协议。双方将围绕数字基础设施建设开展合作，并联合研究打造“人工智能城市”发展模式。

CMC集团董事长阮忠政：“CMC承诺与河内市携手推进政府治理现代化、数字经济发展和人工智能城市建设。双方将共同研究建设集数据中心（Data Center）、云计算（Cloud）和人工智能（AI）于一体的数字科技园区。项目有望打造新的经济增长极，构建人工智能、云计算与大数据融合发展的产业生态，吸引更多国际专家和投资者。”

在推进数字基础设施建设的同时，河内市还大力推动人工智能赋能城市治理。未来，河内将研发智能监控系统和AI视频分析平台，应用于公共安全、交通调度和城市管理。同时，基于生成式人工智能打造的“公共行政AI助手”，将为民众提供全天候24小时在线政务服务，并协助政府工作人员提升业务办理效率。相关应用计划于2026年率先在部分乡、坊开展试点，随后逐步推广至全市。

在推进科技发展的同时，河内市也不断深化国际合作，积极引入外部资源。河内已分别与日本三菱日联银行（MUFG Bank）和阿拉伯企业家委员会签署合作协议，预计合作投资规模约15亿美元。

阿拉伯企业家委员会主席巴萨姆·塔巴贾（Bassam Tabajah）：“我们高度评价河内的投资环境，未来将重点投资城市发展、基础设施、绿色科技、物流及工业等领域。”

河内市财政厅表示，此次签署的一系列合作协议，是落实河内招商引资战略的重要举措，将重点推动数据中心、人工智能人才培养、创新创业等高附加值产业发展。

河内市财政厅副厅长黎忠孝：“依托《首都法》赋予的特殊、突破性政策机制，河内将与投资者共同实施一批具有示范和带动作用的重点项目，进一步吸引更多投资落地。目前，我们正加快数字基础设施建设，下一阶段将重点面向这一领域招商引资，推动首都朝着绿色、智慧、幸福的方向发展。”

依托长远发展规划，在大型科技企业积极参与和持续优化投资环境的共同推动下，河内正稳步巩固其区域创新中心地位，加快迈向现代化、智能化、可持续发展的“人工智能城市”。（完）