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胡志明市地铁2号线的ST10地下站首幅地连墙钢筋笼入槽

7月2日上午，胡志明市城铁管理委员会（MAUR）举行胡志明市地铁2号线项目（滨城-参良段）的ST10地下站（范文白站）首幅地连墙钢筋笼顺利吊装入槽，标志着项目正式进入主体围护结构施工阶段。

胡志明市地铁2号线的ST10地下站首幅地连墙钢筋笼入槽。图自越通社
胡志明市地铁2号线的ST10地下站首幅地连墙钢筋笼入槽。图自越通社

越通社胡志明市——值此纪念西贡—嘉定市正式以胡志明主席名字命名50周年（1976.7.2-2026.7.2）之际，7月2日上午，胡志明市城铁管理委员会（MAUR）举行胡志明市地铁2号线项目（滨城-参良段）的ST10地下站（范文白站）首幅地连墙钢筋笼顺利吊装入槽，标志着项目正式进入主体围护结构施工阶段。

胡志明市城铁管理委员会主任潘功平表示，ST10站首幅地连墙钢筋笼顺利吊装入槽对地铁2号线项目和城市交通基础设施具有特殊意义，为项目正式进入施工阶段奠定了坚实基础。

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胡志明市城铁管理委员会主任潘功平。图自越通社

潘功平表示，总承包商已基本完成全线地质补充勘察工作，服务于施工图设计，并要求EPC工程总承包继续加快全线进度，尽快完善其余工点的详细实施方案，同时确保施工绝对安全，特别是对于超长、超重构件的吊装作业。与此同时，总承包商需要优化施工方法，组织科学的防护措施，并与交通管理部门密切协调，以最大限度地减少交通拥堵、扬尘以及对施工区域居民生活的影响。胡志明市城铁管理委员会承诺将继续一道同行，共同解决项目实施过程中遇到的困难和障碍。

EPC工程总承包代表、地铁2号线项目总经理龙国俊表示，EPC工程总承包将坚持“安全第一、质量为本、标准为纲”的原则，遵守越南规范与欧洲标准，发挥技术解决方案应对施工空间受限、深基坑开挖等挑战。同时，加强与投资方及相关单位的协调配合，确保项目实施过程中的安全、质量、进度和环境保护要求全面落实。（完）

越通社
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越南—新纪元

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