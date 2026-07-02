国际视角下的越南经济：摆脱加工陷阱的机遇

越通社河内——据各金融机构和国际组织评估，越南经济正迎来从低成本加工中心向亚洲领先的高价值技术制造“枢纽”转型的重要机遇。



2026年6月各国际组织发布的报告一致认为，越南正从依赖低成本劳动力的国家转变为以技术和创新为基础的经济体。这一转变通过外商直接投资（FDI）资本结构的变化得到清晰体现。湄公河伙伴公司（Mekong Partners）总经理米卡埃尔·德里奥尔（Mickaël Driol）表示，如果说过去大部分项目集中于劳动密集型产业，那么现在资本正更强劲地流向高附加值领域，如高科技电子、半导体、自动化、能源转型和数字化转型。他举例说，许多法国企业，包括液化空气公司（Air Liquide）和施耐德电气（Schneider Electric），正通过与技术、工程和现代工业相关的项目扩大在越南的业务。据德里奥尔评估，越南不再仅仅是生产场所，而是正逐步成为技术研发、生产自动化、工厂数字化和长期工业能力培育的重要基地。



与这一观点一致，北欧企业协会（NordCham）确认越南正面临成为亚洲领先高价值制造中心的机遇。丹麦驻越南大使馆商务参赞兼贸易与经济外交处处长拉斯·佩德森·赫约茨赫伊（Lasse Pedersen Hjortshøj）表示，丹麦企业不再将越南仅仅视为传统的采购点或基本生产基地。如今许多投资已与先进制造、自动化、节能生产、数字化优化和可持续供应链相关联。他认为，越南正日益被视为一个具有独立战略价值的市场，以及亚洲更广泛供应链的重要中心。



各国际组织特别强调，这一转型的基础正是越南经济的内生韧性和坚实优势。据世界银行（WB）负责越南、柬埔寨和老挝的首席经济学家特赫米娜·汗分析，越南在全球冲击面前展现出“显著的韧性”。世行预测，2026年及未来几年越南的增速将继续远超东盟地区其他经济体及主要新兴市场。



与此同时，米卡埃尔·德里奥尔认为，越南的优势不仅在于具有竞争力的劳动力成本，还在于稳定的政治环境、日益受到良好培训的年轻劳动力、深度融入国际经济的程度以及与美、欧、日、韩等大市场有效对接的能力。他认为，越南目前在电子、零部件、高科技组装和工业设备领域已建立起稳固地位。

越南不再仅仅是生产场所，而是正逐步成为技术研发、生产自动化、工厂数字化和长期工业能力培育的重要基地。 湄公河伙伴公司总经理米卡埃尔·德里奥尔

除了传统优势外，这一阶段最具突破性的优势在于战略基础设施建设。在近期报告中，惠誉评级机构认为，2026-2030年阶段政府投资计划聚焦于战略基础设施，年均约占预期GDP的近10%，这将成为经济的积极支撑因素之一。



然而，在实现高价值技术制造“枢纽”地位的征程中，各国际机构已指出了需要破解的结构性瓶颈。首要挑战是外资部门与国内私营经济部门之间日益扩大的差距。世行指出，外资部门虽仅占企业数量的5%，却是主要出口动力，而内资企业特别是中小企业，在获取资金和资源以深度参与全球价值链方面仍举步维艰。湄公河伙伴公司的德里奥尔也警告说，外资部门贡献近80%的出口额，表明经济仍高度依赖外部零部件、设备和技术来源，使越南在供应链断裂冲击面前较为脆弱。



与此同时，向半导体或AI等高科技产业的转型正对劳动生产率和人力资源质量提出迫切要求。据法国经济与财政部经济局分析，在劳动年龄人口开始呈下降趋势的背景下，越南不能再依赖廉价劳动力优势，而必须集中投资于人，提高劳动生产率，提升人力资源质量。



另一障碍是清洁能源基础设施的准备程度。NordCham和大华银行等国际机构一致认为，对高科技投资者而言，稳定可持续的能源供应是满足国际ESG标准的重要因素。然而，供应中断风险和可再生能源基础设施的不足仍是越南下一发展阶段面临的棘手难题。



尽管如此，各国际机构对越南的前景仍表示乐观。德里奥尔认为，凭借高增长率、对世界经济波动的快速适应能力以及吸引技术、研发和高附加值制造项目的定向，越南正逐步从加工中心转变为全球工业价值链中的重要一环。（完）