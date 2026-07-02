三大国际展会联袂登场 为越南智能与可持续制造注入新动力

越通社河内——河内塑料橡胶展览会（Hanoi Plas 2026）、2026年越南河内包装及印刷展览会（HanoiPrintPack 2026）和2026年河内亚洲智能制造展（Intelligent Asia Hanoi 2026）三场国际专业展览会从7月1日至4日在越南国家展览会议中心举行，成为企业关注的焦点。



其中，HanoiPlas 2026是塑料与橡胶领域的专业展会，集中展示各类注塑机、挤出机、辅助设备、工业原材料及化工产品。该展会旨在帮助企业接触回收利用、节能和绿色生产解决方案，以满足国际市场的严苛标准，推动循环经济发展。



HanoiPrintPack 2026是印刷与包装行业的专业展会，展示工业印刷、自动包装和新型包装材料等技术。在电子商务、物流需求爆发式增长以及可持续消费趋势的背景下，印刷与包装也成为生产中的重要环节，有助于提升产品价值和优化成本。



特别是，Intelligent Asia Hanoi 2026展会首次亮相企业界，为智能制造打造了专属空间，聚焦自动化、电子制造（PCB）和精密机械三大支柱。该展会带来了人工智能（AI）、自动控制系统和智能传感器等前沿技术，助力构建现代化智能工厂模式。



三大展会的共同目标是推动技术转移、吸引高质量投资，帮助本土企业提升生产力并更深层次地参与全球生产价值链。



系列展会在超过1.5万平方米的展览区域内举办，吸引了来自11个国家和地区的400多家企业参展。



越南工贸部贸易促进局副局长裴光兴在开幕式上发言时强调，越南正步入关键阶段，推进工业化和现代化的目标必须建立在科技、创新和全面数字化转型的基础之上。



因此，发展高科技产业、配套产业，特别是智能制造，必须成为提升劳动生产率和产品质量的核心动力，从而为本土企业更深、更可持续地参与全球价值链创造条件。



可以说，这三大国际展会既有助于提升越南在全球生产供应链中的地位，又为越南迈向现代、智能、环境友好型工业迈出了坚实一步。（完）

越通社