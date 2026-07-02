三大国际展会联袂登场 为越南智能与可持续制造注入新动力

越通社河内——河内塑料橡胶展览会（Hanoi Plas 2026）、2026年越南河内包装及印刷展览会（HanoiPrintPack 2026）和2026年河内亚洲智能制造展（Intelligent Asia Hanoi 2026）三场国际专业展览会从7月1日至4日在越南国家展览会议中心举行，成为企业关注的焦点。
其中，HanoiPlas 2026是塑料与橡胶领域的专业展会，集中展示各类注塑机、挤出机、辅助设备、工业原材料及化工产品。该展会旨在帮助企业接触回收利用、节能和绿色生产解决方案，以满足国际市场的严苛标准，推动循环经济发展。
HanoiPrintPack 2026是印刷与包装行业的专业展会，展示工业印刷、自动包装和新型包装材料等技术。在电子商务、物流需求爆发式增长以及可持续消费趋势的背景下，印刷与包装也成为生产中的重要环节，有助于提升产品价值和优化成本。
特别是，Intelligent Asia Hanoi 2026展会首次亮相企业界，为智能制造打造了专属空间，聚焦自动化、电子制造（PCB）和精密机械三大支柱。该展会带来了人工智能（AI）、自动控制系统和智能传感器等前沿技术，助力构建现代化智能工厂模式。
三大展会的共同目标是推动技术转移、吸引高质量投资，帮助本土企业提升生产力并更深层次地参与全球生产价值链。
系列展会在超过1.5万平方米的展览区域内举办，吸引了来自11个国家和地区的400多家企业参展。
越南工贸部贸易促进局副局长裴光兴在开幕式上发言时强调，越南正步入关键阶段，推进工业化和现代化的目标必须建立在科技、创新和全面数字化转型的基础之上。
因此，发展高科技产业、配套产业，特别是智能制造，必须成为提升劳动生产率和产品质量的核心动力，从而为本土企业更深、更可持续地参与全球价值链创造条件。
可以说，这三大国际展会既有助于提升越南在全球生产供应链中的地位，又为越南迈向现代、智能、环境友好型工业迈出了坚实一步。（完）
越南参加斯洛伐克国际国防与安全技术展览会
应斯洛伐克国防部的邀请，由越共中央委员、中央军委常委、国防部副部长范怀南上将率领的越南国防部代表团对斯洛伐克进行工作访问，出席在斯洛伐克首都布拉迪斯拉发举行的布拉迪斯拉发国际国防技术展览会（IDEB 2026）。