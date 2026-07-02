经济

2026年上半年越南农林水产品出口增长6%

据越南农业与环境部消息，2026年6月，越南农、林、水产品出口额估计达63.4亿美元，环比增长3%，同比增长10.1%。累计2026年前6个月，全行业出口总额约达358.8亿美元，比2025年同期增长6%。

前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%。图自越通社
前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%。图自越通社

越通社河内——据越南农业与环境部消息，2026年6月，越南农、林、水产品出口额估计达63.4亿美元，环比增长3%，同比增长10.1%。累计2026年前6个月，全行业出口总额约达358.8亿美元，比2025年同期增长6%。

其中，农产品出口达185.9亿美元，增长0.2%；水产品出口达57亿美元，增长11.4%；林产品出口达92亿美元，增长4.6%；畜牧产品出口达3.758亿美元，大幅增长34.6%；食盐出口达770万美元，增长39.8%等。

2026年前6个月，农林水产品贸易顺差预计达92亿美元，同比下降7.7%。

按市场看，亚洲继续是越南农、林、水产品最大的出口市场，占出口总份额的44.4%。其次是美洲和欧洲，占比分别为21.4%和14.4%，而非洲和大洋洲占比较小，分别为2.4%和1.5%。

与去年同期相比，2026年前6个月，农林水产品对亚洲出口额增长11%，对欧洲增长2.2%，对大洋洲增长21.1%；相反，对美洲出口下降2.3%，对非洲出口大幅下降17.3%。

其中，中国仍是越南农林水产品最大的出口市场，占21.3%的市场份额，其次是美国占19%，日本占6.8%。同期，越南农林水产品对华出口大幅增长23.1%，对日出口小幅增长1.6%，而对美国市场则录得3.6%的降幅。

在主要农产品中，蔬果和胡椒是2026年前6个月增长最为突出的两类商品。其中，蔬果出口达36.5亿美元，同比增长17.7%。中国仍是最大的消费市场，占出口总额的51.2%，增长27.9%；对美国和韩国的出口也分别增长12.2%和8.4%。

胡椒也录得可观成绩，出口量达15.19万吨，增长23.3%，出口额9.459亿美元，增长11.6%。美国、德国和泰国是三大消费市场，其中对泰国出口激增95.1%，对美国市场增长19.2%。

大米和腰果在产量和出口额之间呈现反向趋势。大米出口量达520万吨，增长9.9%，但出口额下降2.5%，达23.8亿美元。菲律宾仍为最大市场，占45%的份额，而对华出口大幅增长87%。

咖啡量增长但出口额大幅下降，因出口均价大幅下跌。前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%，但出口额仅达47.8亿美元，同比下降14.4%。德国、意大利和美国仍是三大市场，而中国是一大亮点，出口额增长70.7%。

与之相反，腰果出口量达33.84万吨，下降1.8%，但出口额达23.9亿美元，增长1.6%，得益于出口均价上涨3.5%。中国、美国和荷兰继续是三大消费市场。

越南农业与环境部同时表示，2026年6月，越南农林水产品进口额预计达46.8亿美元，环比增长5.3%，同比增长14.1%。

累计前6个月，农林水产品进口额预计达266.8亿美元，同比增长11.7%。

大部分进口商品类别均录得增长，其中畜牧产品表现突出，达27.3亿美元，增长26.9%；林产品达18.4亿美元，增长19.9%；农产品达170.8亿美元，增长16.1%。食盐进口也增长8.7%，达2010万美元。（完）

附图 图自越通社

自7月1日起正式启用农林水产品溯源系统

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越通社
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