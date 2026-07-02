经济

西宁省以“零容忍”态度坚决打击假冒伪劣商品和商业欺诈行为

西宁省边境线全长约369公里，与柬埔寨的三个省接壤，在边境地区贸易与经济发展中具有重要地位。边境线上设有21个口岸、3个口岸经济区、1个国际港口以及多条小道，为进出口活动及经济社会发展提供便利条件。然而，这一地区也存在走私及非法跨境货物运输等活动的潜在风险。

西宁省木牌口岸。图自越通社
西宁省木牌口岸。图自越通社

越通社西宁省——西宁省边境线全长约369公里，与柬埔寨的三个省接壤，在边境地区贸易与经济发展中具有重要地位。边境线上设有21个口岸、3个口岸经济区、1个国际港口以及多条小道，为进出口活动及经济社会发展提供便利条件。然而，这一地区也存在走私及非法跨境货物运输等活动的潜在风险。

据西宁省打击走私、商业欺诈及假冒伪劣商品指导委员会（第389号指委会）表示，近期走私及非法货物运输情况较往年同期大幅下降。然而，各类违法分子仍不断变换作案手段，以规避执法力量的侦查与打击。

主要走私货物仍为香烟、鞭炮和毒品。值得注意的是，通过边境走私、藏匿和运输毒品、黄金及货币的情况呈现出更加复杂的态势。此外，制售假冒商品、侵犯知识产权商品的行为也有所增加。

自2026年初至今，西宁省执法力量共查处2500余起违法案件，涉案人员78名，累计上缴国家预算超过1740亿越盾。

vnanet-potal-tang-suc-manh-phong-chong-buon-lau-qua-bien-gioi-tay-ninh-8855511.jpg
西宁省执法力量加大对货运车辆的检查力度。图自越通社

执法力量同时查获大量涉案物品，包括10.8万包走私香烟、超过1.4吨各类鞭炮以及数千件假冒品牌商品和用于非法生产的原材料。

针对走私、商业欺诈及假冒商品复杂态势，西宁省工贸厅厅长、第389号指委会副主任张晋山表示，省里已指示各执法力量主动掌握情况，加强业务工作，针对性开展专项检查活动，重点聚焦边境线、口岸、高风险商品及领域。

特别是，各执法力量重点检查电子商务活动、网络平台经营活动、假冒商品、侵犯知识产权商品以及药品、奶粉、食品、保健食品和化妆品等直接影响人民健康的商品。

与此同时，该省加强普法宣传工作，增强人民群众和企业的认知水平，发挥全社会在打击假冒商品和侵犯知识产权违法行为中的责任感。

为进一步维护商业活动秩序，省人民委员会近日颁布了国家管理机关在打击走私、商业欺诈和假冒商品工作中的协调配合规章（自2026年7月9日起生效），明确规定各机关、单位和地方的职责，以避免职责重叠或任务遗漏。

西宁省也明确，以“零容忍”态度坚决打击并逐步消除走私、商业欺诈、假冒伪劣商品以及侵犯知识产权等行为，从而保护人民和企业的合法权益，并促进经济可持续发展。（完）

谅山省友谊国际口岸海关力量对进口车辆及货物实施监管。图自越通社

越南海关加大打击假冒伪劣和商业欺诈力度

假冒伪劣、质量低劣及侵犯知识产权商品的状况持续复杂化，已成为越南经营环境及消费者权益面临的巨大挑战。售假团伙不仅渗透传统边境线，还将活动扩展至网络空间、电商平台及快递服务，手段日益隐蔽复杂。

越通社
#VNHP #西宁省 #零容忍 #假冒伪劣商品 #商业欺诈 #边境线 西宁省
关注 VietnamPlus

幸福越南

相关新闻

谅山省友谊国际口岸海关力量对进口车辆及货物实施监管。图自越通社

越南海关加大打击假冒伪劣和商业欺诈力度

假冒伪劣、质量低劣及侵犯知识产权商品的状况持续复杂化，已成为越南经营环境及消费者权益面临的巨大挑战。售假团伙不仅渗透传统边境线，还将活动扩展至网络空间、电商平台及快递服务，手段日益隐蔽复杂。

着力打击走私与假冒伪劣商品，绝无“空白地带”，也绝无例外。图自越通社

打击走私与假冒伪劣商品：监管莫留空白地带

仅在2026年前4个月，全国职能部门共发现并处理了涉及走私、商业欺诈和假冒伪劣商品的案件近4.4万起；起诉刑事案件1464起，涉案嫌疑人2277名。这些数字充分显示了当前打击走私与假货斗争的激烈程度，同时也反映了从中央到地方各职能部门采取了极其果断的介入行动。

S.N乘坐自南美出发的航班，在越南过境，计划继续转机前往第三国。图自越通社

海关力量在新山一国际机场检获4.5公斤可卡因

2月27日，越南海关局透露，在2026丙午年春节期间打击走私、商业欺诈和假冒伪劣商品的专项行动中，海关力量共破获35起案件，缴获各类毒品约165公斤；其中包括一起经新山一国际机场运输近4.5公斤可卡因的案件。

更多

附图 图自越通社

丰田（越南）6月销量环比增长12% 混动车型激增89%

丰田汽车（越南）公司7月2日公布2026年6月经营业绩。包括丰田和雷克萨斯品牌在内，当月共售出汽车6712辆，环比增长12%，其中混合动力车型销量同比大幅增长89%。今年前6个月，丰田在越南累计销量达36669辆，同比增长22%。

世界银行认为，越南的增长模式主要依赖出口。图自越通社

世界银行将越南列入中等偏上收入国家行列

世界银行在越南多年保持快速经济增长后，已将越南列入中等偏上收入国家行列。这一举措被专家界评价为一个重要里程碑，有望有力巩固国际投资者对快速发展的越南经济体的信心。

前6个月，越南出口咖啡110万吨，增长9.7%。图自越通社

2026年上半年越南农林水产品出口增长6%

据越南农业与环境部消息，2026年6月，越南农、林、水产品出口额估计达63.4亿美元，环比增长3%，同比增长10.1%。累计2026年前6个月，全行业出口总额约达358.8亿美元，比2025年同期增长6%。

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平。图自越通社

银行间市场利率升至近三个月以来最高水平

银行间市场利率大幅上涨，其中隔夜拆借利率一度飙升至年化13%，创下近三个月来的最高水平。这一走势主要源于各家银行在第二季度结账窗口期前的流动性平账需求，同时也促使国家银行为支持银行系统加大资金投放力度。

兴安省陈兴道坊社会住房项目。图自越通社

兴安省新增179个投资项目

2026年上半年，兴安省吸引了179个新投资项目；其中，国内项目141个，注册资金总额超过46.37万亿越盾；外资项目38个，注册资金总额超过6.52亿美元。

在位于顺化市思夏工业园区的金树（越南）食品有限责任公司（100%中资）的工厂内。图自越通社

化解越南吸引外资面临的双重压力

越共中央政治局第10-NQ/TW号决议提出了充满挑战的“双重压力”：一方面必须通过吸引高科技、半导体、人工智能等领域的投资来提升外资质量；另一方面必须在2026-2030年阶段实现注册外资2000亿至3000亿美元。

虾类加工出口为金瓯省带来了巨大的收入来源。图自越通社

上半年越南水产品出口增长12.8%

2026年6月越南水产品出口额达近11亿美元，较2025年同期增长21%。这一结果反映出多个进口市场需求提高，其中对中国出口继续保持强劲增长，对美国出口明显回升，而欧盟、日本及中东等市场总体变化不大。

同奈省木牌口岸。图自越通社

推动边境地区经济可持续发展

发展边境地区经济不仅是稳定民生问题，更是拓展发展空间的战略。同奈省拥有约259公里与柬埔寨接壤的边境线以及活跃的口岸和边境通道系统。该省正集中资源投资建设交通基础设施，并推进口岸经济区转型升级。