西宁省以“零容忍”态度坚决打击假冒伪劣商品和商业欺诈行为

越通社西宁省——西宁省边境线全长约369公里，与柬埔寨的三个省接壤，在边境地区贸易与经济发展中具有重要地位。边境线上设有21个口岸、3个口岸经济区、1个国际港口以及多条小道，为进出口活动及经济社会发展提供便利条件。然而，这一地区也存在走私及非法跨境货物运输等活动的潜在风险。



据西宁省打击走私、商业欺诈及假冒伪劣商品指导委员会（第389号指委会）表示，近期走私及非法货物运输情况较往年同期大幅下降。然而，各类违法分子仍不断变换作案手段，以规避执法力量的侦查与打击。



主要走私货物仍为香烟、鞭炮和毒品。值得注意的是，通过边境走私、藏匿和运输毒品、黄金及货币的情况呈现出更加复杂的态势。此外，制售假冒商品、侵犯知识产权商品的行为也有所增加。



自2026年初至今，西宁省执法力量共查处2500余起违法案件，涉案人员78名，累计上缴国家预算超过1740亿越盾。



西宁省执法力量加大对货运车辆的检查力度。图自越通社

执法力量同时查获大量涉案物品，包括10.8万包走私香烟、超过1.4吨各类鞭炮以及数千件假冒品牌商品和用于非法生产的原材料。



针对走私、商业欺诈及假冒商品复杂态势，西宁省工贸厅厅长、第389号指委会副主任张晋山表示，省里已指示各执法力量主动掌握情况，加强业务工作，针对性开展专项检查活动，重点聚焦边境线、口岸、高风险商品及领域。



特别是，各执法力量重点检查电子商务活动、网络平台经营活动、假冒商品、侵犯知识产权商品以及药品、奶粉、食品、保健食品和化妆品等直接影响人民健康的商品。



与此同时，该省加强普法宣传工作，增强人民群众和企业的认知水平，发挥全社会在打击假冒商品和侵犯知识产权违法行为中的责任感。



为进一步维护商业活动秩序，省人民委员会近日颁布了国家管理机关在打击走私、商业欺诈和假冒商品工作中的协调配合规章（自2026年7月9日起生效），明确规定各机关、单位和地方的职责，以避免职责重叠或任务遗漏。



西宁省也明确，以“零容忍”态度坚决打击并逐步消除走私、商业欺诈、假冒伪劣商品以及侵犯知识产权等行为，从而保护人民和企业的合法权益，并促进经济可持续发展。（完）

