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切实关怀边境地区民众

7月1日，同奈市军事指挥部对“后方地方和单位支援前方地方和单位”模式及“建设毗邻边境民兵哨所的居民点”方案（2019-2025年）进行了总结。

同奈市军事指挥部向2019-2025年阶段在建设边境民兵哨所中成绩优异的5个集体颁发奖状。图自越通社
同奈市军事指挥部向2019-2025年阶段在建设边境民兵哨所中成绩优异的5个集体颁发奖状。图自越通社

越通社同奈——7月1日，同奈市军事指挥部对“后方地方和单位支援前方地方和单位”模式及“建设毗邻边境民兵哨所的居民点”方案（2019-2025年）进行了总结。

据报告，2019-2025年阶段，同奈市已向前方地方、单位提供约700亿越盾的支援，为巩固防御区域、巩固国防安全和改善民生做出了贡献。资源集中于建设常备民兵哨所、边境居民点、投资国防和民生工程、支持国防外交工作、军事任务、群众工作、社会保障和突发任务。

截至目前，边境所有13个常备民兵边防哨所全部完成永久化建设。该市投资建设住房、供电和生活供水系统，向当地居民提供良种牛，并建设配套民生工程，总投入超过390亿越盾。同时，建设了17项少数民族地区文化、体育设施；支持举办“军民迎春”、“战士之春”等活动，经费超过120亿越盾，并投入超过230亿越盾用于社会保障和疫情防控工作。

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“军民迎春” 活动现场。图自越通社

该市还在毗邻边境民兵哨所和边防屯的12个居民点建设并移交了245间房屋，提供给245户边防官兵、民兵和斯丁族群众家庭，超过方案和计划确定的185套住房目标，总经费超过880亿越盾。

善兴乡人民委员会主席阮明风表示，该地方已建设2个居民点共106间房屋，但只有54户拥有稳定职业。今后该乡将与企业配合发展腰果加工、有机蔬菜种植等模式，以创造就业机会，帮助民众稳定生活。

第七军区政治副主任泰成德大校表示，毗邻边境民兵哨所的居民点有助于提高民众生活水平，推动经济社会发展与巩固国防安全、建设全民国防阵势相结合。该模式也实现了在保卫边境主权中"每一位民众是一座活的界碑"的主张。同奈市军事指挥部今后将继续参谋有效实施新阶段方案，扩大帮扶形式，调动社会资源以服务边境地区经济社会发展，关怀民众生活。（完）

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越通社
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