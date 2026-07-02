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法国电视台播出关于越南橙剂后遗症的专题片

越通社驻巴黎记者报道，法国24新闻台日前播出了关于越南橙剂/二恶英遗留后果的长篇专题片，反映了从生来便患有先天畸形的儿童、仍遭受严重污染的土地，到科学家和受害者援助组织为处理战争遗留后果所付出的努力。

为越南橙剂受害者讨回公道的游行活动。图自越通社
为越南橙剂受害者讨回公道的游行活动。图自越通社

越通社河内——越通社驻巴黎记者报道，法国24新闻台日前播出了关于越南橙剂/二恶英遗留后果的长篇专题片，反映了从生来便患有先天畸形的儿童、仍遭受严重污染的土地，到科学家和受害者援助组织为处理战争遗留后果所付出的努力。

专题片片头是在顺化中央医院儿科的景象，这里收治许多患有脑积水、先天性畸形或发育障碍等严重疾病的新生儿。据医生介绍，该科室每年接诊超过1700例患有先天性疾病的儿童。法国24新闻台记录下了许多孩子因家庭境遇极其困难，在出生后随即便被父母遗弃的画面。

据顺化中央医院儿科-新生儿重症监护应急科主任黎氏功华医生介绍，这些孩子绝大多数来自中部地区，而该地区曾是越南战争期间遭受大量橙剂喷洒的地方之一。这位女医生表示，这些疾病与战争遗留后果存在关联。

专题片重申，在1961年至1971年期间，美军向越南南部大片地区喷洒了超过8000万升枯叶剂，其中包括含有二恶英的橙剂，旨在摧毁对方赖以掩护的森林植被。战争结束三十多年后，这些化学毒剂依然造成沉重的后果。

法国24新闻台援引了一名曾参与承天顺化省丛林地区战斗的退伍老兵的话报道称，当时战士们根本不知道美军飞机喷洒的化学药剂究竟为何物。他们曾多次行军穿过刚刚被喷洒了化学药剂的森林，身体与药物直接接触，甚至还吃过河里浮起的死鱼，却对背后的原因一无所知。多年后，他被诊断出患有骨癌。

法国24新闻台指出，在曾遭受橙剂/二恶英喷洒区域生活过的约500万名居民受到了这种落叶剂的直接影响。据受访的越南科学家称，二恶英在自然界中降解极慢，可残留数十年乃至数百年。

片中提及的地点之一是岘港机场区域，这里此前曾是美军集结化学品桶并在执行喷洒任务前向飞机装载落叶剂的地方。据越南橙剂/二恶英受害者协会称，这里曾是污染最严重的“热点”之一，其二恶英浓度高出国际公认标准的300至400倍。

不仅面临着环境污染问题，许多家庭还必须承受战争带来的长期后遗症。法国24新闻台记录了一家橙剂受害者照料中心开展活动的情况，许多残疾儿童正在这里利用由国外非政府组织援助的设备进行康复训练。

据该中心代表介绍，由于缺乏专业医护人员，这些孩子的照料与康复工作主要由志愿者承担。他认为，越南需要类似这样的约1000家中心，才能满足约15万名橙剂受害者儿童的照料需求。

值得注意的是，据法国24新闻台报道，受访的许多越南人并未表达怨恨之情。一家受害者援助组织的代表认为目前重要的是集中精力帮助受害者并面向未来，而不是滋长仇恨。

在法律层面，法国24新闻台报道称，曾经生产橙剂的各家化学企业仍不承认责任。越南受害者代表组织仍继续希望寻求解决方案，以使受害者获得援助与赔偿。

专题片结尾中，法国24新闻台认为，战争结束数十年后，橙剂仍持续影响着越南的人民和环境，而污染治理、受害者照料及克服战争遗留后果的工作依然任重而道远。（完）

数百人在法国首都巴黎巴士底广场举行游行，呼吁为橙剂/二恶英受害者和受十氯酮农药污染受害者伸张正义并提供赔偿。图自越通社

为越南橙剂受害者讨回公道持续发声

6月20日，数百人在法国首都巴黎巴士底广场举行游行，呼吁为越南、老挝和柬埔寨橙剂/二恶英受害者，以及法属海外领土瓜德罗普和马提尼克两地受十氯酮(Chlordecone) 农药污染受害者伸张正义并提供赔偿。此次活动由越南二恶英受害者协会（Collectif Vietnam - Dioxine）与声援殖民投毒受害者团结社区（DSAVEC）联合举办。

越通社
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