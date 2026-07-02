越南时尚在中国“破圈”走红

越通社河内——近年来，越来越多中国娱乐圈明星身着越南设计师品牌亮相红毯、演唱会、时尚杂志拍摄及国际媒体活动，赢得广泛好评，也推动越南时尚在中国社交媒体持续“破圈”传播。



几年前，赵露思、虞书欣等中国青年演员凭借“淘宝风”穿搭受到越南年轻人的喜爱。如今，两人已成为越南设计品牌的“代言人”之一。赵露思身着设计师潘辉（Phan Huy）的作品亮相上海直播活动，虞书欣则穿着设计师强覃（Cường Đàm）的礼服亮相2026年法国戛纳电影节，引发中越两国社交媒体广泛关注。近年来，越南设计品牌频频登上中国大型娱乐节目和国际舞台，品牌影响力持续提升。



曾为宋亚轩、吴建豪、张凌赫、成毅、黄子弘凡等中国艺人设计演出服的越南设计师陈雄表示，中国艺人的服装通常由造型总监或专业造型团队负责选择，其品牌正是通过艺人造型团队建立合作关系，并借助伦敦时装周发布以及社交媒体推广逐步打开中国市场。



陈雄表示，许多中国男艺人青睐其品牌，是因为设计兼具精湛剪裁、手工工艺以及浪漫而不失阳刚的设计语言，既低调优雅，又富有层次感，呈现出近年来备受推崇的“静奢风”（Quiet Luxury）。



他认为，中国艺人的影响力十分显著，一套服装只要在合适的时间由知名艺人穿着亮相，便有机会迅速提升品牌在亚洲时尚界的知名度。这种传播效应通常借助艺人工作室、时尚博主、粉丝社群以及微博、小红书、抖音等社交平台不断放大。



从《乘风》舞台走向杭州、上海



近年来，中国综艺节目《乘风》持续受到广泛关注，也成为越南时尚品牌进入中国市场的重要窗口。Badbiss、Lsoul、Hacchic Couture、Swan、Fancì等越南品牌相继登上节目舞台，与多位中国艺人合作。



在2025年和2026年《乘风》节目中，多位中国艺人选择Badbiss品牌服饰。刘诗诗、陈妍希、张予曦、虞书欣、程潇、戚薇、吴宣仪等艺人在演唱会、时尚杂志拍摄及综艺节目中身着Badbiss作品亮相，进一步提升了该品牌在中国市场的知名度。



Badbiss创始人兼设计师黄青诗表示，中国女艺人普遍偏爱兼具柔美与力量感、富有舞台表现力、剪裁鲜明且手工细节丰富的设计，更看重具有鲜明品牌特色的作品，而非追逐短暂流行趋势。



目前，Badbiss已由线上品牌发展为在杭州设立独立工作室，并持续完善产品品质、客户服务和运营体系，与造型师及本地合作伙伴建立长期合作关系。杭州工作室的设立不仅缩短了品牌与客户之间的距离，也为艺人试装和商务合作提供了更加便利的条件。



与此同时，另一越南品牌Lsoul在两度亮相上海时装周后，也正筹备在杭州开设门店，进一步拓展中国市场。



黄青诗表示，越来越多中国消费者开始主动关注服装的设计来源，并了解到这些作品出自越南设计师之手。这不仅提升了品牌自身影响力，也有助于进一步推动越南时尚走向国际市场。（完）





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